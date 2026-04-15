Pogledajte kako se knjižara osvetila Orbanu: Ono što je napravila mnoge je nasmijalo

Knjižara koja je imala problema sa zakonom Orbanova režima sada je napravila potez kojim je bivšem mađarskom predsjedniku poslala jasnu poruku i napokon mu se osvetila.

Naime, knjižara je 2023. godine kažnjena s 31.500 eura zbog jedne od knjiga za djecu koja je stavljena na policu s literaturom za mlade. Na knjizi je sporna bila ilustracija, za koju je zakonodavac tvrdio da promovira homoseksualnost.

Slučaj je završio i na sudu, a knjižara je dobila slučaj, i to zahvaljujući jednom zarezu u zakonu.

U vladinoj uredbi navedeno je da se svi proizvodi namijenjeni djeci koji prikazuju homoseksualnost "smiju prodavati samo u zatvorenoj ambalaži, odvojeno od ostalih proizvoda". No, budući da nisu stavili zarez prije riječi "samo", rečenica nije podrazumijevala da se mora čuvati odvojeno i u zatvorenoj ambalaži, već da, ako se knjiga čuva odvojeno od ostalih, mora biti umotana u posebnu ambalažu.

Nakon presude zakon je izmijenjen, a zarez dodan.

Osveta nakon tri godine

Knjižara očito nije zaboravila Orbanov homofobni zakon zbog kojeg je zamalo platila veliku kaznu, piše 444.hu.

Nakon izbora 12. travnja i pobjede opozicijske stranke Tisza Petera Magyara knjižara je sve političke knjige o Orbanu simbolično premjestila na police gdje se nalaze knjige iz povijesti.