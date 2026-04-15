Pogledajte kako se knjižara osvetila Orbanu: Ono što je napravila mnoge je nasmijalo

Slučaj je završio i na sudu, a knjižara je dobila slučaj, i to zahvaljujući jednom zarezu u zakonu.
U vladinoj uredbi navedeno je da se svi proizvodi namijenjeni djeci koji prikazuju homoseksualnost "smiju prodavati samo u zatvorenoj ambalaži, odvojeno od ostalih proizvoda". No, budući da nisu stavili zarez prije riječi "samo", rečenica nije podrazumijevala da se mora čuvati odvojeno i u zatvorenoj ambalaži, već da, ako se knjiga čuva odvojeno od ostalih, mora biti umotana u posebnu ambalažu.
Nakon presude zakon je izmijenjen, a zarez dodan.
Osveta nakon tri godine
Knjižara očito nije zaboravila Orbanov homofobni zakon zbog kojeg je zamalo platila veliku kaznu, piše 444.hu.
Nakon izbora 12. travnja i pobjede opozicijske stranke Tisza Petera Magyara knjižara je sve političke knjige o Orbanu simbolično premjestila na police gdje se nalaze knjige iz povijesti.
Líra library, once almost ruined by Fidesz just put all their books about Fidesz to the history section. Its over.