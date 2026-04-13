Grabar-Kitarović otkrila ide li u utrku za Zagreb! Evo što kaže o "bebi s Pantovčaka", novom mađarskom premijeru i Trumpu

Viktor Orbán poražen je na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, a idući premijer bit će Péter Magyar. Što to znači za odnose Hrvatske i Mađarske, u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović komentirala je bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Ne mogu predvidjeti budućnost, ali vjerujem da će odnosi biti malo bolji. Međutim, treba biti svjestan da će se mađarska vlada prije svega brinuti o mađarskim interesima, a nisu sva otvorena pitanja isključiva krivnja i odgovornost Mađarske", rekla je Grabar-Kitarović.

"Treba biti vrlo realan, inzistirati na hrvatskim nacionalnim interesima, ali i na činjenici da u Mađarskoj ima jako puno posla. Vjerujem da će odnosi s Hrvatskom, kao neposrednim susjedom, biti jedan od prioriteta", dodala je.

U posljednje vrijeme, nastavila je bivša predsjednica, često odlazi u Mađarsku.

"Meni promjena vlasti nije bila neočekivana jer se osjećalo određeno raspoloženje. Primjerice, s kandidatkinjom za ministricu vanjskih poslova Anitom Orbán sam u jednoj zajedničkoj grupi žena koja se bavi sigurnosnom politikom u Europi. Dosta smo razmjenjivale mišljenja", otkrila je.

"Definitivno mogu reći da će mađarski zaokret biti proeuropski, ali bih joj pristupala realno jer će ona braniti svoje nacionalne interese", ponovila je te dodala da poznaje i Magyara: "Ne poznajem ga jako dobro, ali vrlo je simpatičan i ugodan čovjek."

Je li Orbán pogriješio s Rusijom?

Komentirala je i Orbánove odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Mislim da je inzistiranje na tom izričitom pravcu prema Rusiji, ali i prema SAD-u, naštetilo Orbánu. No nakon 16 godina vlasti ljudi sigurno žele promjene. Mediji objavljuju izjave onih koji su slavili, a sigurno ima i drugačijih mišljenja", napomenula je.

"Što god mi mislili o Europskoj uniji, ipak shvaćamo da članstvo u ovim nestabilnim vremenima omogućuje nekakvu stabilnost na domaćoj političkoj sceni", rekla je Grabar-Kitarović.

Gospodarski samit u Dubrovniku

Hrvatska će u Dubrovniku biti domaćin samita Inicijative triju mora, koju je bivša predsjednica osnovala, a u okviru samita održat će se i Poslovni forum Inicijative triju mora.

"Moram reći da sam jako ponosna na tu 'bebu s Pantovčaka', kako ju ja zovem. Koliko god smo moj tim i ja bili na udaru kritika, imali smo vremena za raspravljanje o geopolitičkom položaju Hrvatske i Srednje Europe", rekla je.

"Zaključili smo da je to prostor u kojem se osjećaju nejednakosti u odnosu na ostatak Europske unije u fizičkoj infrastrukturi, a stvarna kohezija ne postoji ni na mentalnoj razini", istaknula je.

S druge strane, nastavila je, uvidjeli su geopolitičke opasnosti ovisnosti o jednom dobavljaču energije.

"Inicijativa danas možda ima veću ulogu i značaj nego kada smo ju osmislili. U početku je bilo puno skepticizma, pogotovo zato što se povezivala s ranijim poljskim idejama o dominaciji, ali nije bilo toliko skepticizma koliko se prikazivalo u javnost", ustvrdila je bivša predsjednica.

"Usredotočili smo se na tri konkretna stupa: energetsku, prometnu i digitalnu infrastrukturu, a nismo politizirali. Dodatna geopolitička dimenzija došla je s vremenom i ona je posebno bitna danas, ali meni su bitni ti konkretni projekti", dodala je.

Za Inicijativu su se zainteresirali SAD-a, EU, Japan i Indija.

"Hrvatska geopolitička pozicija, kao vrata Srednje Europe i vrata Europe, jako je bitna, ali se mora strateški materijalizirati da bi postala ključna", poručila je.

"Hrvatska mora biti puno aktivnija, ne samo proširenjem LNG terminala na Krku, što je strateški europski projekt, nego bismo vrijeme koje je pred nama trebali iskoristiti za konkretne projekte", napomenula je.

Otkrila je da će i ona biti na samitu u Dubrovniku.

"Sudjelovat ću na poslovnom forumu, a sve su to moje kolege iz prijašnjeg ili sadašnjeg života, tako da se veselim susretu i razgovoru", rekla je.

Kako razgovarati s Trumpom?

Tijekom svog se mandata susrela i s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom, a u Dnevniku Nove TV osvrnula se na njegove poteze u drugom mandatu.

"Očekivala sam da će se promijeniti. Ja sam u vrijeme svoga mandata imala jako dobar odnos s njime. Nije točno da se s njime ne može razgovarati. Moglo se razgovarati, ali morate razgovarati s respektom i njegovim jezikom", napomenula je.

"On se očito promijenio. Tu su mnoge okolnosti, uključujući izbore koje je izgubio pa tvrdio da je pokraden. Mislim da nedostaje ljudi oko predsjednika Trumpa koji bi bolje objasnili koje su posljedice svega što se radi. Poprilično sam zabrinuta, pogotovo zbog Bliskog istoka", dodala je.

Afera u skijanju

Grabar-Kitarović članica je Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO), zbog čega ju je Tandara Knezović pitala i o velikoj aferi u Hrvatskom skijaškom savezu.

"Osobno sam zgrožena, ali kao neovisna članica MOO-a, a ne predstavnica Hrvatske, to ne mogu komentirati jer poštujem autonomiju u sportu i Hrvatski olimpijski odbor (HOO) nadležno je tijelo za svako pitanje", odgovorila je.

"Nevjerojatno mi je da je u samo nekoliko godina toliki novac zamračen. Imate na papiru točno koliko je novca dao HOO, a koliko je došlo iz drugih izvora, ali ne mogu ulaziti u detalje", poručila je.

Hoće li se kandidirati?

Odgovorila je i na pitanje o mogućoj kandidaturi za gradonačelnicu Zagreba, o čemu se počelo pričati nakon što je komentirala problem smeća u gradu.

"Apsolutno nikakve šanse nema. Nisam o tome razmišljala. Jedan od razloga zašto sam dosad šutjela jest jer se sve što kažem stavlja u politički kontekst. Ali odgovorno mogu reći da nemam nikakve namjere kandidirati se na lokalnim izborima", zaključila je.