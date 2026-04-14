Nakon kiše okrećemo novu stranicu, ali onda dolazi i pogoršanje: Meteorolog otkrio detalje o vremenu

Žedna zemlja napokon je dočekala svoje. U prvih 13 dana travnja bilo je gotovo suho pa je kiša u utorak stigla kao naručena. No, kako to obično biva u toplijem dijelu godine, atmosfera nije svima bila jednako naklonjena. Kiša će padati i u srijedu, ali manje nego u utorak, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Vrijeme ujutro

Prijepodne će srijedu ujutro biti pretežno oblačno. Kiša je moguća u cijeloj zemlji, ali vjerojatnija je u Dalmaciji te u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. S time da će u Dalmaciji padati u obliku pljuskova koji mogu biti izraženiji. Najveća mogućnost za sunčana razdoblja je u Istri i Primorju.

Što se tiče vjetra, u unutrašnjosti će puhati slab sjeveroistočnjak, u Dalmaciji umjereno do jako jugo i levant, a na sjevernom Jadranu bura.

Temperatura će biti slična kao i u utorak: 10-ak stupnjeva na kopnu te 15-ak na obali.

Vrijeme tijekom dana

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj je sve manja mogućnost za kišu. Djelomično će se i razvedravati, osobito kasno popodne. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura oko 19 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će promjenjivo do pretežno oblačno, ali većinom suho, a moguća su i kraća sunčana razdoblja. Puhat će slab sjeverac uz temperaturu oko 19 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici cijeli će dan ostati oblačno. Povremeno će padati kiša, ali ne očekuje se veća količina. Temperatura će rasti do 15-ak stupnjeva.

U Istri i Primorju bit će promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. Bura će poslijepodne oslabjeti, nakratko može zapuhati i jugo, a onda će navečer ponovno malo ojačati bura, ali samo na umjerenu. Temperatura će danju biti oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji će u srijedu biti promjenjivo do pretežno oblačno. Ujutro je veća vjerojatnost za kišu i pljuskove na obali i otocima, a poslijepodne u unutrašnjosti. Jutarnje jugo će brzo slabjeti, i onda će popodne i predvečer zapuhati umjerena bura. Maksimalna temperatura bit će oko 21 stupanj.

Vrijeme tijekom idućih dana

Uskoro posvuda stiže stabilizacija. Druga će polovina tjedna u kopnenim krajevima biti sunčanija i toplija. Ipak, u četvrtak popodne u unutrašnjosti još može pasti poneki pljusak, ali samo kratak i lokalan. Povremeno će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, osobito u petak i subotu, ali neće zbog njega biti svježe. Jutarnja temperatura uglavnom će biti oko 9, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.

Na obali će dominirati sunčano vrijeme, samo uz malo oblaka. Izmjenjivat će se bura i maestral. Pri tome će bura najjače puhati u petak, kad će prolazno biti i jaka, dok će ostale dane uglavnom biti slaba do umjerena. I bit će vrlo ugodno ovih dana, ujutro s najnižom temperaturom oko 15, a danju od 23 do 25 stupnjeva.

Sve u svemu, pred nama je još malo kiše, no bit će je manje nego u utorak i ponovno će biti lokalna. Zatim, od četvrtka okrećemo novu stranicu: očekuje nas sve više sunca i sve toplije vrijeme, a novo pogoršanje stiže tek na prijelazu s ovog tjedna na sljedeći.