VIDEO Teheranom odjekuju eksplozije i sirene, Starmer sazvao hitan sastanak

Fotografije europskog premijera na balističkim raketama U javnost je izašla snimke koje je objavio Korpus iranske revolucionarne garda, a u kojoj se vidi kako pripadnici IRGC-a na balističke rakete u znak zahvale lijepe naljepnice s likom španjolskog premijera Pedra Sancheza. "Naravno, ovaj rat nije samo nelegalan nego i nehuman. Hvala, premijeru", piše na jednoj balističkoj raketi uz Sanchezovu fotografiju. Sanchez, jedan od rijetkih čelnika u Europi, osudio je američko-izraelske napade kao "neopravdane" i "opasne", a u televizijskom obraćanju naciji poručio je da je stav Španjolske "ne ratu". Madrid nije dopustio američkim snagama korištenje zajednički upravljanih pomorske baze Rota i zračne baze Moron na jugu Španjolske za operacije protiv Irana, što je potaknulo predsjednika Donalda Trumpa da zaprijeti prekidom svih trgovinskih odnosa sa Španjolskom.

Starmer saziva hitan sastanak Britanski premijer Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada. Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.

Rat ušao četvrti tjedan Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ne jenjava, a Teheran i dalje kontrolira Hormuški tjesnac i ne dozvoljava tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.

Rast cijena nafte Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom. Cijena barela prošloga je tjedna porasla 8,8 posto, na 112,19 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 98,32 dolara. Na američkom su tržištu cijene blago pale jer je najnovije izvješće pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u porasle. Europsko je tržište, pak, znatno ovisnije o nafti s Bliskog istoka, pa su cijene i prošloga tjedna porasle.