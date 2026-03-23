VIDEO Teheranom odjekuju eksplozije i sirene, Starmer sazvao hitan sastanak

07:11 Fotografije europskog premijera na balističkim raketama
U javnost je izašla snimke koje je objavio Korpus iranske revolucionarne garda, a u kojoj se vidi kako pripadnici IRGC-a na balističke rakete u znak zahvale lijepe naljepnice s likom španjolskog premijera
Pedra Sancheza. "Naravno, ovaj rat nije samo nelegalan nego i nehuman. Hvala, premijeru", piše na jednoj balističkoj raketi uz Sanchezovu fotografiju.
Sanchez, jedan od rijetkih čelnika u Europi, osudio je američko-izraelske napade kao "neopravdane" i "opasne", a u televizijskom obraćanju naciji poručio je da je stav Španjolske "ne ratu". Madrid nije dopustio američkim snagama korištenje zajednički upravljanih pomorske baze Rota i zračne baze Moron na jugu Španjolske za operacije protiv Irana, što je potaknulo predsjednika
Donalda Trumpa da zaprijeti prekidom svih trgovinskih odnosa sa Španjolskom.
07:05 Starmer saziva hitan sastanak
Britanski premijer
Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada.
Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik
Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.
06:30 Rat ušao četvrti tjedan
Rat SAD-a i Izraela protiv Irana ne jenjava, a Teheran i dalje kontrolira Hormuški tjesnac i ne dozvoljava tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.
06:25 Rast cijena nafte
Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom. Cijena barela prošloga je tjedna porasla 8,8 posto, na 112,19 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 0,4 posto, na 98,32 dolara.
Na američkom su tržištu cijene blago pale jer je najnovije izvješće pokazalo da su zalihe nafte u SAD-u porasle.
Europsko je tržište, pak, znatno ovisnije o nafti s Bliskog istoka, pa su cijene i prošloga tjedna porasle.
06:45 Iran će uzvratiti
Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima.