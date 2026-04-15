"Imam stan u kojemu živim, vikendicu na moru i još kuću": Vlasnicima koji nisu prijavili promjene prijete visoke kazne

Druga je godina od uvođenja poreza na nekretnine, a vlasnici koji nisu prijavili svoje kuće i stanove riskiraju visoke kazne od 1000 do 6630 eura.

Iz Porezne uprave najavili su da neće biti kazni dok se ne riješe svi prigovori na rješenja koja su greškom poslana građanima koji u svojim nekretninama stvarno žive. Porezna je do kraja ožujka izdala 280 tisuća rješenja za naplatu poreza na nekretnine za 2025. godinu, a prigovora je zaprimljeno čak 36 tisuća. No, kako je porezom na nekretnine obuhvaćeno čak 1,3 milijuna nekretnina, rješenja se šalju i dalje.

Najbrži način da provjerite je li rješenje izdano na vaše ime je preko sustava ePorezna.

Nakon što riješi žalbe, iz Porezne su najavili pojačane kontrole i to temeljem potrošnje električne energije i plina kako bi se utvrdilo koristi li se nekretnina stalno ili samo povremeno. Zanimljivo je i da je država utvrdila kako Hrvatska ima čak 600 tisuća praznih nekretnina za stanovanje, a Porezna je prošle godine izdala 300 tisuća rješenja o naplati poreza.

Porez je inače u nadležnosti jedinica lokalne samouprave koje su odredile visine poreznih stopa, a one variraju od minimalno 0,60 eura po kvadratnom metru do najviše 8 eura/m2. Za najvišu stopu odlučili su se u Umagu dok se u Rijeci i Zagrebu plaća 5 eura po kvadratu, a u Splitu 1,99 eura/m2.

S obzirom da građani trebaju prijavljivati promjene koje su bitne za oporezivanje, primjerice promjenu namjene nekretnine, podatke o korisnoj površini ili podatke temeljem kojih bi bili oslobođeni od poreza na nekretnine, a tu su i brojni građani koji kupuju nekretnine kao investicije, podsjećamo na najčešća pitanja i odgovore vezane uz porez na nekretnine.

1. Vlasnik sam jednog stana u kojem stalno stanujem. Plaćam li porez na nekretnine na svoj stan u kojem stalno stanujem?



Za nekretninu koja služi za stalno stanovanje ne plaća se porez na nekretnine.



2. Podstanar sam u stanu, uredno sam sklopio ugovor o najmu s najmodavcem i podmirujem sve svoje obveze. Može li najmodavac prenijeti obvezu plaćanja poreza na nekretnine na mene?



Za nekretninu koja služi za stalno stanovanje ne plaća se porez na nekretnine. Jedan od dokaza stalnog stanovanja u nekretnini je i sklopljeni ugovor o najmu koji mora biti prijavljen Poreznoj upravi. Ako je ugovor o najmu nekretnine za stalno stanovanje sklopljen na razdoblje duže od deset mjeseci u godini za koju se utvrđuje porez, vlasnik stana nije u obvezi plaćanja poreza na nekretnine.

Zakonska odredba o osobi poreznog obveznika prinudne je naravi i ne može se mijenjati ugovorom, tako da nije moguće obvezu plaćanja poreza na nekretnine prenijeti na najmoprimca nekretnine.



3. Vlasnik sam dvaju stanova, u jednom živim ja, a u drugom moje punoljetno dijete. Jesam li obveznik plaćanja poreza na nekretnine za stan koji mom punoljetnom djetetu služi za stalno stanovanje?



Na nekretninu koja služi za stalno stanovanje ne plaća se porez na nekretnine. Navedeno vrijedi i u slučaju kada nekretnina služi za stalno stanovanje osobi koja nije vlasnik nekretnine, u ovom slučaju djetetu.



4. Mali sam iznajmljivač i u nekretnini u kojoj živim iznajmljujem preostala dva kata kuće turistima. Što to za mene znači uvođenje poreza na nekretnine?



Ako se nekretnina koristi za stalno stanovanje ili je u dugoročnom najmu, ne plaća se porez na nekretnine. Ako se nekretnina koristi kratkoročno, primjerice za najam turistima, porez na nekretnine se plaća, u visini koju odredi općina odnosno grad. Međutim, od plaćanja poreza na nekretnine izuzete su nekretnine koje domaćinu, određenomu prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, služe za stalno stanovanje. U praksi to znači da domaćin nije obveznik plaćanja poreza na nekretnine za nekretninu koju u jednom dijelu koristi za vlastito stalno stanovanje, a ostatak koje iznajmljuje.



5. Vlasnik sam nekretnine u kojoj ne živim, nego je iznajmljujem turistima tijekom cijele godine. Za to plaćam porez na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja. Jesam li obveznik plaćanja poreza na nekretnine?



Porez na nekretnine i porez na dohodak koji plaćaju iznajmljivači porezni su oblici koji se utvrđuju neovisno jedan o drugome jer se radi o porezima koji se utvrđuju s različitih osnova (osnova vlasništva i korištenja i osnova obavljanja djelatnosti), odnosno na temelju dvaju različitih zakona.



Obveza plaćanja poreza na dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i postelja te objekata za robinzonski smještaj putnicima i turistima i organiziranja kampova prema odredbama propisa o porezu na dohodak, obveza plaćanja drugih poreza s osnove obavljanja djelatnosti te prijava prostora kao nekomercijalnog smještaja nema utjecaja na utvrđivanje statusa nekretnine za potrebe utvrđivanja poreza na nekretnine.

Slijedom navedenoga, nekretnina na koju se plaća komunalna naknada po koeficijentu namjene za stambeni prostor, a koja se ne koristi za stalno stanovanje predmet je oporezivanja porezom na nekretnine. Ako se na nekretninu plaća komunalna naknada po koeficijentu namjene za poslovni prostor, takva nekretnina nije predmet oporezivanja porezom na nekretnine.



6. Iznajmljujem svoj drugi stan osobi koja je u njemu već nekoliko godina. Što je s mojom obvezom plaćanja poreza na nekretnine?



Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su u dugoročnom najmu za stalno stanovanje, ako su u godini za koju se utvrđuje porez, iznajmljene najmanje deset mjeseci. Ugovor o najmu mora biti prijavljen Poreznoj upravi.



7. Imam stan u kojemu živim s obitelji, vikendicu na moru te naslijeđenu obiteljsku kuću na selu. Nisam bio obveznik poreza na kuće za odmor za navedene nekretnine koje posjedujem. Jesam li obveznik poreza na nekretnine?



Porez na kuće za odmor bio je tzv. opcijski porez, što znači da su općine i gradovi svojom odlukom mogli odlučiti o njegovom uvođenju. S obzirom na navedeno, porez na kuće za odmor nije se plaćao na području cijele Republike Hrvatske.



Od 1. siječnja 2025. godine navedeni porez zamijenjen je porezom na nekretnine kojeg su dužne uvesti sve općine i gradovi. Porez na nekretnine plaća se na sve stambene nekretnine, osim na one za koje je Zakonom o lokalnim porezima propisano oslobođenje, a porezni obveznici su domaće i strane, pravne i fizičke osobe koje su vlasnici nekretnina na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.



8. Naslijedio sam kuću prije pet godina, plaćam komunalnu naknadu, ali nikad nisam dobio rješenje da platim porez na kuću za odmor. Je li moja obveza bila prijaviti tu kuću?



Porezni obveznik dužan je do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez nadležnomu poreznom tijelu (upravnom tijelu grada odnosno općine ili ispostavi Porezne uprave) prijaviti promjenu podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na nekretnine, ali samo podatke koji nisu poznati poreznom tijelu. Porezna tijela, grad odnosno općina na čijem se području nekretnina nalazi i Porezna uprava, za potrebe utvrđivanja poreza na nekretnine dužna su razmjenjivati podatke o nekretnini i poreznom obvezniku. Stoga, ako se za nekretninu plaća komunalna naknada, prijavu podataka nije potrebno izvršiti, osim ako se prijavljuje neki dokaz za oslobođenje koji nije poznat poreznom tijelu ili promjena podataka bitnih za oporezivanje koja nije ranije prijavljena upravnom tijelu nadležnom za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi.



9. Posjedujem naslijeđenu derutnu kuću na selu. Hoće li ona biti oporezovana porezom na nekretnine s obzirom na to da je stambena namjena u njoj onemogućena?



U slučajevima onemogućenosti stambene namjene nekretnine odnosno ako na nekretnini ne postoji infrastruktura ili oprema ili uređaji koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu, ne plaća se porez na nekretnine. Porezni obveznik mora pravovremeno tj. do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez navedeno prijaviti i dokazati.



10. Vlasnik sam nekretnine u kojoj stvarno živim. Imam prijavljeno prebivalište u toj nekretnini, uplatnice za komunalnu naknadu dolaze na moje ime, kao i računi za energiju i komunalne usluge. Trebam li podnositi prijavu za porez na nekretnine?



U opisanom slučaju vlasnik nekretnine nije dužan podnijeti prijavu jer porezno tijelo ima sve potrebne podatke prema kojima će utvrditi da se nekretnina koristi za stalno stanovanje te da su zadovoljeni uvjeti za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

11. Vlasnik sam kuće za odmor i uredno sam zaprimao rješenja o porezu na kuće za odmor. I dalje koristim tu nekretninu povremeno. Trebam li podnositi prijavu za porez na nekretnine?



Prijavu podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na nekretnine dužni ste podnijeti samo ako je došlo do promjene površine ili namjene nekretnine koja nije prijavljena upravnom tijelu nadležnom za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi ili ako je zadovoljen neki od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine koji Porezna uprava i općina odnosno grad već nemaju evidentiran u svojim službenim evidencijama.



12. Vlasnik sam stana koji iznajmljujem pravnoj osobi za smještaj radnika, jesam li obveznik plaćanja poreza na nekretnine?



Ako u nekretnini stanuje osoba koja na adresi te nekretnine, tijekom godine za koju se utvrđuje obveza poreza na nekretnine, ima prijavljeno boravište, ne postoji obveza plaćanja poreza na nekretnine.



13. Iznajmio sam stan obrtu/pravnoj osobi za obavljanje poslovne djelatnosti, postoji li obveza plaćanja poreza na nekretnine u tom slučaju?



Ako se nekretnina iznajmljuje isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti, a za nju se plaća komunalna naknada po koeficijentu namjene za stambeni prostor, postoji obveza plaćanja poreza na nekretnine. Međutim, ako se za nekretninu plaća komunalna naknada po koeficijentu namjene za poslovni prostor, ta se nekretnina ne smatra predmetom oporezivanja te nema obveze plaćanja poreza na nekretnine.