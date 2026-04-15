Uhićena dvojica zbog ilegalnog zakopavanja otpada: Mještani tvrde kako se njihova upozorenja i prijave godinama ignoriraju

Zbog sumnje na ugrožavanje okoliša i pustošenje šuma policija je na području Omiša uhitila dvojicu muškaraca. Sumnja se da su na krškim terenima ilegalno odlagali otpad koji su potom prekrivali zemljom i kamenom.

Pretrage su provedene na njihovim nekretninama, a u istragu su uključeni i državni inspektorat, zdravstvene službe te druge nadležne institucije. Na terenu su već na maloj dubini pronađene velike količine otpada. Ilegalni deponiji nalaze se na području Čišle, Zvečanja i Kostanja, a mještani tvrde da godinama upozoravaju na problem. Prema dostupnim podacima, na tim je lokacijama u posljednjih nekoliko godina nestala šuma i pretvorena u odlagališta otpada. Nakon kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će biti predani pritvorskom nadzorniku.

Više pogledajte u prilogu reportera dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.