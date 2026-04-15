Bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici o Trumpovim napadima na papu: "Lav je ovdje ispao blaži od svojih prethodnika"

Posljednjih je dana u fokusu javnosti papa Lav XIV., koji se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom našao u sukobu nakon što je kritizirao njegovu vanjsku i imigracijsku politiku.

Bivši hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici Emilio Marin za Dnevnik Nove TV prokomentirao je najnoviji razvoj događaja u Vatikanu.

Emilio Marin - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Marin je poručio da se u posljednjih sto godina nije dogodilo da je netko od svjetskih čelnika na takav način javno prozivao Svetog Oca.

"No ako idemo malo dalje u prošlost - bilo je svega. Na primjer, početak 1804., Napoleon zove i tadašnji papa Pio VII. dolazi u Pariz u katedralu Notre Dame da okruni Napoleona. Pet godina nakon toga svega od te ljubavi nastaje sukob, Napoleonove trupe su u Rimu, oni tada otimaju papu i odvode ga u sužanjstvo. Čini mi se da je pet ili šest godina papa bio otet u Francuskoj", ispričao je.

Emilio Marin - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prisjetio se tada i važnih govora čelnika u prošlosti, a čije su riječi nekad "vrijedile više od tisuću bombi", pa dodao da bi i predsjednik Trump možda mogao doći do tog trenutka da s nekom velikom i pozitivnom izjavom doprinese svjetskom miru. "Ja mislim da se moramo tome nadati, to nam je jedino što možemo", poručio je.

Osvrnuo se i na poruke pape Lava koje šalje o ratu u Iranu. "Po doktrini Katoličke Crkve, a osobito po zadnjoj doktrini koja je utvrđena na Drugom vatikanskom saboru - nijedan rat nije opravdan osim obrambenog rata. Aktualni papa Lav XIV. nastupio je na balkonu nakon što je izabran riječima koje su Kristove: 'Mir vama.' Prema tome, što će drugo papa propovijedati nego mir? No između njega i njegovih prethodnika sigurno ima razlika. Papa Lav je čak i blaži", objasnio je.

Emilio Marin - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Kada je započela agresija Rusije u Ukrajini, papa Franjo, za kojeg su neki govorili da je i preoprezan prema Rusiji, bio je i žešći jer je rekao jednu ne baš diplomatsku riječ - 'NATO je previše lajao pred ruskim vratima'. Pa svejedno tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden nije uzvratio nekim napadom. Zatim papa Ivan Pavao II., on je izričito, jasno i nedvosmisleno govorio protiv rata SAD-a u Iraku. A naš sadašnji papa Lav XIV., on je govorio o ratu na način kojim su se svi oni koji vode rat mogli prepoznati. E, sad, neki su zašutjeli i nisu se prepoznali, premda su i njima te iste riječi mogle biti upućene", rekao je Marin.

Emilio Marin - 5 Foto: DNEVNIK.hr

P apa Lav sada je na turneji u Africi. Marin je poručio da papa sada ide onamo tragom razmišljanja da će se sudbina Europe rješavati upravo u Africi. "I zemlje koje je vrlo pozorno izabrao zemlje su u kojima je nekoć kršćanstvo nekoć bilo cvjetajuće. Danas je u Kamerunu, koji je u ratovima i sukobima, i papa se nije libio otići tamo. Kada je letio u avionu, rekao je novinarima: 'Moja je dužnost da samo naviještam evanđelje'", zaključio je Marin.

Galerija 1 1 1 1