SAD upozorio četiri države. Trump opet poludio na papu i NATO: "Svijet bi se bez mene raspao u komadiće"

Trump opet napao NATO i papu Američki predsjednik Donald Trump ponovno je na na svojoj društvenoj mreži Truth Social napao papu Lava i NATO. U prvoj objavi pozvao je nekoga da "kaže papi Lavu... da je potpuno neprihvatljivo da Iran ima nuklearno oružje" i pritom je ustvrdio da je Iran u posljednja dva mjeseca ubio najmanje 42.000 prosvjednika. U drugoj objavi ponovio je kritike na račun NATO-a, rekavši da savez "nije bio uz nas, niti će biti u budućnosti".

Do 100 milijardi dolara pomoći za Bliski istok Svjetska banka mogla bi osigurati između 80 i 100 milijardi dolara financijske pomoći za zemlje teško pogođene ratom na Bliskom istoku u razdoblju od oko 15 mjeseci, izjavio je u utorak predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga. Od tog iznosa, između 20 i 25 milijardi dolara bilo bi dostupno putem mehanizma za odgovor na krize, koji zemljama omogućuje korištenje do 10 posto već odobrenih sredstava u okviru postojećih programa. Dodatnih 30 do 40 milijardi dolara moglo bi se osigurati prenamjenom sredstava iz postojećih programa, napomenuo je Banga. Ako se sukob nastavi i nakon tog razdoblja, Svjetska banka morat će pronaći dodatne izvore financiranja kako bi dosegnula cilj od 80 do 100 milijardi dolara, rekao je Banga na događaju koji je organizirao Bretton Woods Committee.

"Mjere za ublažavanje krize moraju izbjeći pogreške iz 2022." Mjere europskih vlada za ublažavanje utjecaja visokih cijena energije na poduzeća i potrošače moraju imati jasan krajnji rok i izbjeći pogreške iz energetske krize 2022. godine, poručio je europski povjerenik za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. "Jedna od ključnih lekcija iz posljednje energetske krize jest da mjere često nisu bile dovoljno ciljane i da su predugo ostale na snazi, što ih je učinilo fiskalno znatno skupljima nego što je bilo potrebno", rekao je Dombrovskis u razgovoru s voditeljem europskog odjela MMF-a Alfredom Kammerom, dodajući da takav scenarij treba izbjeći. Njemačka je odlučila privremeno smanjiti cijene goriva za potrošače i poduzeća u vrijednosti od 1,6 milijardi eura, dok je Francuska najavila da će mjere biti usmjerene samo na najpogođenije sektore, napominje Reuters.

"Mislim da nas čekaju dva nevjerojatna dana" "Da ja nisam predsjednik, svijet bi se raspao u komadiće", zaključio je američki predsjednik Donald Trump, kako je kazao Jonathan Karl, reporteru ABC Newsa, koji je razgovarao sa šefom SAD-a. Trump mu je rekao kako ne razmišlja o produljenju primirja koje istječe u idući utorak, ocijenivši da za to neće biti potrebe. Najavio je da slijede uzbudljivi događaji. "Mislim da nas čekaju dva nevjerojatna dana. U to sam uistinu uvjeren", rekao je. Na pitanje hoće li rat završiti sporazumom ili jednostavnom objavom o uništenju neprijateljskih vojnih kapaciteta, Trump je odgovorio kako su moguća oba ishoda. "Moglo bi završiti i na jedan i na drugi način, no smatram da je dogovor bolja opcija jer im omogućuje obnovu. Oni sada doista imaju drukčiji režim. U svakom slučaju, uklonili smo radikale. Više ih nema", dodao je.

SAD poslao upozorenja Američko ministarstvo financija uputilo je pismo Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu, Kini i Omanu te ih upozorio na banke u njihovoj nadležnosti koje su, kako se navodi, omogućavale, potpomagale i profitirale od nezakonitih iranskih aktivnosti. Od tih je država zatraženo da poduzmu brze mjere protiv navedenih banaka i zaustave takve radnje.

Hoće li Izrael prestati s napadima na Libanon? Američki State Department objavio je izjavu nakon sastanka s veleposlanicima Izraela i Libanona u kojoj navodi da su dvije strane imale produktivne rasprave o koracima prema pokretanju izravnih pregovora, ali ostaje nejasno jesu li se složile oko okvira za mir. Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter rekao je da je libanonska vlada tijekom razgovora jasno dala do znanja da ju više neće "okupirati" militantna skupina Hezbolah, povezana s Iranom. "Ovo je prvi put da naše dvije zemlje sjede zajedno u više od tri desetljeća", rekao je Leiter, ali je odbio reći hoće li Izrael prestati s napadima na Libanon. Libanonska veleposlanica Nada Hamadeh Moawad opisala je preliminarni sastanak kao konstruktivan. Rekla je da je na sastanku pozvala na prekid vatre i povratak raseljenih osoba njihovim domovima te na mjere za ublažavanje humanitarne krize u Libanonu uzrokovane sukobom.

Rat uzdrmao svijet Rat na Bliskom istoku podigao je cijene nafte i uzdrmao tržišta diljem svijeta te doveo do blokade Hormuškog tjesnaca, kroz koji je prije sukoba prolazilo oko 20 posto svjetskog izvoza nafte i prirodnog plina.

Utjecaj rata na američko gospodarstvo Američko gospodarstvo i dalje je snažno, a rast bi ove godine mogao premašiti tri do 3,5 posto unatoč utjecaju američko-izraelskog rata protiv Irana, izjavio je u utorak američki ministar financija Scott Bessent na konferenciji WSJ Opinion Live u Washingtonu. Bessent je ocijenio da su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka pretjerano revidirali prognoze globalnog rasta te podigli procjene inflacije.