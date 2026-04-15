VIDEO Strašna snimka: Učenici bježali od napadača i skakali kroz prozor

Učenik je u srijedu u srednjoj školi na jugoistoku Turske pucao i ubio najmanje četiri osobe, uključujući školske kolege, te ranio najmanje 20 drugih, u drugom napadu u školi u Turskoj u dva dana.

Društvenim mrežama proširila se i uznemirujuća snimka nastala tijekom napada u školi. Na snimci se vide učenici koji istrčavaju iz škole, bježe pred napadačem, a na drugom kraju škole dio učenika i nastavnika iskače kroz prozor kako bi se spasili.

April 15, 2026

Tri učenika i jedan učitelj ubijeni su u incidentu u pokrajini Kahramanmaras, rekao je guverner Mukerrem Unluer novinarima.

"Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika – za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu – u svojoj torbi, ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucao nasumično i uzrokovao smrt i ozljede", rekao je Unluer.

Guverner je dodao da je četvero ranjenih u kritičnom stanju i na operaciji. Napadač je poginuo u napadu.