Hrvatski vojnici kao dio NATO-ova obrambenog štita na Baltiku: "Kad dobijemo zapovijed, mi je izvršimo"
29. ožujka 2026. @ 19:25
Hrvatski vojnici u Poljskoj sudjeluju u NATO misiji.
Hrvatski vojnici sudjeluju u NATO-ovoj misiji prednjih kopnenih snaga u Poljskoj, jačajući istočno krilo saveza i obučavajući se s partnerima iz SAD-a, Velike Britanije i Rumunjske. Sedamnaesti kontingent čini 50 pripadnika, među kojima je devet žena.
Razmješteni su u bazi Bemowo Piskie, udaljenoj oko 400 km od prvih ukrajinskih bojišta, gdje svakodnevno svjedoče ruskim prijetnjama i upadu bespilotnih letjelica, ali redovito provode obuke i vježbe. Vojnici svoje zadatke kombiniraju s odmorom, zajedničkim druženjima i molitvom, a ministar obrane Ivan Anušić posjetio je kontingent kako bi im prenio zahvalnost Hrvatske za doprinos misijama NATO-a.
Kontingent će ostati u Poljskoj još pet mjeseci, a tijekom gotovo deset godina u bazi Bemowo Piskie prošlo je više od 900 hrvatskih vojnika.
Ministar Anušić i vojnici
