Iran i SAD na pregovorima, Trump ne prestaje prijetiti: "Mogle bi se dogoditi zaista loše stvari"

Iran i Sjedinjene Države u četvrtak u Ženevi održavaju novi krug pregovora u svrhu rješavanja dugotrajnoga nuklearnog spora i sprečavanja novih američkih napada na Iran, s obzirom na gomilanje vojnih snaga.

Dvije su zemlje ovog mjeseca obnovile pregovore u nastojanju da riješe dugotrajni sukob zbog iranskoga nuklearnog programa, za koji Washington, druge zapadne zemlje i Izrael vjeruju da je usmjeren na razvoj nuklearnog oružja. Teheran to odbacuje.

Američki posebni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, sudjelovat će u neizravnim pregovorima s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Arakčijem, rekao je američki dužnosnik za Reuters. Pregovori slijede prošlotjedne susrete u Ženevi, a u njima će posredovati omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi.

Trump je u utorak u govoru o stanju nacije ukratko iznio mogućnost napada na Iran, rekao je da preferira rješenje diplomatskim putem, ali da neće dopustiti Teheranu da posjeduje nuklearno oružje.

U srijedu je američki potpredsjednik J. D. Vance dodatno naglasio Trumpovo stajalište.

"Iran ne može imati nuklearno oružje", rekao je Vance u intervjuu za Fox News.

Sjedinjene Države gomilaju veliku vojnu silu na Bliskom istoku, što potiče strahove od šireg regionalnog sukoba. U lipnju prošle godine SAD se pridružio Izraelu u napadima na iranska nuklearna postrojenja. Iran je zaprijetio snažnom odmazdom u slučaju novog napada.

Trump je 19. veljače rekao da Iran mora postići dogovor u roku od 10 do 15 dana, upozorio je da će se u suprotnom dogoditi "zaista loše stvari".

Arakči je u utorak izjavio da Iran želi pravedan i brz sporazum, ali je ponovio da se neće odreći prava na mirnodopsku nuklearnu tehnologiju. Washington obogaćivanje uranija u Iranu smatra mogućim putem prema nuklearnom oružju.

"Dogovor je nadohvat ruke, ali samo ako se diplomaciji da prednost", rekao je Arakči u objavi na X-u.

Reuters je u nedjelju izvijestio da Teheran nudi nove ustupke u zamjenu za ukidanje sankcija i priznanje prava na obogaćivanje uranija, nastojeći izbjeći američki napad.

Ipak, obje strane i dalje su duboko podijeljene, čak i oko opsega i redoslijeda ublažavanja razornih američkih sankcija, rekao je visoki iranski dužnosnik za Reuters.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei suočen je s najtežom krizom u svojih 36 godina na vlasti, dok se gospodarstvo bori pod teretom pooštrenih sankcija i obnovljenih prosvjeda nakon velikih nemira i krvavog gušenja u siječnju.

Očekuje se i da će se glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi tijekom razgovora nalaziti u Ženevi te održati sastanke s obje strane, kao i prošlog tjedna.