FOTO Uhićen zloglasni vođa kartela: "On je jedan od najvećih ubojica na svijetu"
Uhićen je vođa ekvadorske kriminalne skupine Los Lobos.
Ángelo Esteban Aguilar Morales, vođa ekvadorske kriminalne skupine Los Lobos, uhićen je u međunarodnoj zračnoj luci u Mexico Cityju, što predstavlja udarac kriminalnim mrežama koje djeluju u Meksiku, Kolumbiji i Ekvadoru.
Ekvadorski ministar unutarnjih poslova John Reimberg napomenuo je da se radi o navodno nalogodavcu atentata na ekvadorskog političara Fernanda Villavicencija, istaknutog borca protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Prema izjavi predsjednika Kolumbije Gustava Petra, Morales je uhićen u akciji kolumbijske i meksičke policije.
"Meksička policija uhitila je jednog od najvećih ubojica na svijetu, optuženog za ubojstvo kandidata Villavicencija u Ekvadoru", napomenuo je.
Uhićen Ángelo Esteban Aguilar Morales Foto: Kolumbijska policija
Morales, poznat pod nadimkom "Lobo Menor", bio je na crvenoj tjeralici Interpola, a povezuje ga se s trgovinom drogom, iznudama i ubojstvima. U Meksiko je pokušao pobjeći koristeći lažni kolumbijski identitet na ime Juan Carlos Montero.
Očekuje se da bi uskoro trebao biti izručen u Ekvador.
"Ovaj rezultat predstavlja značajan udarac transnacionalnom organiziranom kriminalu i potvrđuje učinkovitost trilateralne suradnje Kolumbije, Ekvadora i Meksika u borbi protiv višestrukih kriminalnih mreža", zaključio je predsjednik Kolumbije.
