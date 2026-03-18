FOTO Uhićen zloglasni vođa kartela: "On je jedan od najvećih ubojica na svijetu"

Ángelo Esteban Aguilar Morales, vođa ekvadorske kriminalne skupine Los Lobos, uhićen je u međunarodnoj zračnoj luci u Mexico Cityju, što predstavlja udarac kriminalnim mrežama koje djeluju u Meksiku, Kolumbiji i Ekvadoru.

Ekvadorski ministar unutarnjih poslova John Reimberg napomenuo je da se radi o navodno nalogodavcu atentata na ekvadorskog političara Fernanda Villavicencija, istaknutog borca protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Prema izjavi predsjednika Kolumbije Gustava Petra, Morales je uhićen u akciji kolumbijske i meksičke policije.

"Meksička policija uhitila je jednog od najvećih ubojica na svijetu, optuženog za ubojstvo kandidata Villavicencija u Ekvadoru", napomenuo je.

Uhićen Ángelo Esteban Aguilar Morales Foto: Kolumbijska policija

Morales, poznat pod nadimkom "Lobo Menor", bio je na crvenoj tjeralici Interpola, a povezuje ga se s trgovinom drogom, iznudama i ubojstvima. U Meksiko je pokušao pobjeći koristeći lažni kolumbijski identitet na ime Juan Carlos Montero.

Očekuje se da bi uskoro trebao biti izručen u Ekvador.

"Ovaj rezultat predstavlja značajan udarac transnacionalnom organiziranom kriminalu i potvrđuje učinkovitost trilateralne suradnje Kolumbije, Ekvadora i Meksika u borbi protiv višestrukih kriminalnih mreža", zaključio je predsjednik Kolumbije.