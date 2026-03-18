Tijelo muškarca pronađeno u kanti za smeće u parku, tri osobe uhićene: "Bio je brižan i pun ljubavi"

Tri osobe optužene su za ubojstvo nakon što je tijelo 37-godišnjeg Thomasa Nivena pronađeno u kanti za smeće u parku u engleskom gradu Coventryju, priopćila je policija.

Policija West Midlandsa je u srijedu navečer priopćila je da su za ubojstvo optuženi Tammy Sturdy (45), Camron Sturdy (21) i Shane Turkington (37). Sva trojica su iz Coventryja, zadržani su u pritvoru i u četvrtak ujutro bi se trebali pojaviti pred sudom, izvijestio je Sky News.

Članovi obitelji ubijenog su u ranijem policijskom priopćenju poručili da su "u šoku i shrvani" te da je on bio "stup snage za sve nas".

"Bio je brižan i pun ljubavi, volio je cijelu svoju obitelj, bio je velika mekušac kada su u pitanju životinje te njegovi nećaci i nećakinje", istaknuli su.