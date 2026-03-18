Tajni dokumenti otkrili kako Izrael eliminira iranske vođe: Lov na skrovišta, pozivi u noći i pomoć naroda sitog režima

Ali Laridžani, moćni šef iranske nacionalne sigurnosti, prošlog se petka prkosno šetao Teheranom u tamnim naočalama, okružen pristašama. "Hrabar narod. Hrabri dužnosnici. Ova kombinacija ne može biti poražena", napisao je na X-u. Četiri dana kasnije bio je mrtav. Izraelske službe locirale su ga u tajnom skrovištu i likvidirale preciznim raketnim udarom.

To ubojstvo, uz likvidaciju zapovjednika ozloglašene milicije Basidž, Golamreze Solejmanija, samo su prekretnice u kampanji "odrubljivanja glave" iranskom režimu. Dokumenti i izvješća o šteti koje je objavio The Wall Street Journal daju uvid u nevjerojatan napor da se uništi aparat unutarnje kontrole Teherana.

Lov na skrovišta: Od stadiona do bolnica

Izrael je do sada bacio više od 10.000 projektila na tisuće ciljeva. Dokumenti pokazuju da su meta bili svi – od elitne jedinice Tharallah, odgovorne za zaštitu glavnog grada, do kvartovskih policijskih postaja.

Kada je iransko vodstvo aktiviralo plan B – okupljanje snaga sigurnosti u lokalnim sportskim kompleksima – Izrael je čekao da se dvorane napune, a zatim udario. Jedan od najkrvavijih napada dogodio se na stadionu Azadi u Teheranu, gdje su ubijene stotine pripadnika vojske i osiguranja.

"Snage sigurnosti provalile su u bolnicu Gandhi u Teheranu i prisilile pacijente da napuste krevete kako bi oslobodili mjesta za svoje ranjenike", posvjedočio je jedan liječnik.

Osim bombi, Izrael koristi i psihološki rat. Objavljena je snimka poziva agenta Mossada visokom zapovjedniku iranske policije:

Agent (na farsiju): "Čuješ li me? Znamo sve o tebi. Na našoj si crnoj listi."

Zapovjednik: "U redu."

Agent: "Zovem te da te upozorim: stani uz svoj narod. Ako ne učiniš tako, tvoja sudbina bit će kao i sudbina tvog vođe."

Zapovjednik (plačući): "Brate, kunem se Kur'anom, ja ti nisam neprijatelj. Ja sam već mrtav čovjek. Molim vas, samo nam dođite pomoći."

Panika na ulicama: Spavaju u autobusima i pod mostovima

Izraelska inteligencija uspjela je prodirati duboko u iransko društvo. Obični građani, siti represije, šalju Izraelcima dojave o kretanju zapovjednika. To je prisililo pripadnike Basidža da bježe iz svojih uništenih sjedišta u šatore u šumama ili da spavaju pod mostovima autocesta kako bi izbjegli dronove.

Dronovi kamikaze sada ne gađaju samo zgrade, već i pojedinačne nadzorne točke i cestovne blokade, ubijajući po nekoliko stražara odjednom. Stanovnici Teherana izvještavaju o potpunom rasulu.

Istrage krađa i kriminala su obustavljene jer u postajama nema nikoga. Policija poručuje vlasnicima trgovina da se zatvore prije mraka jer im ne mogu jamčiti sigurnost. Snage sigurnosti skrivaju se u stambenim zgradama, zbog čega susjedi bježe u strahu od nadolazećeg projektila.

Može li zračni rat srušiti režim?

Iako su SAD i Izrael u prvom naletu uništili većinu iranskih raketnih bacača i protuzračne obrane, stručnjaci upozoravaju na oprez.

"Povijest pokazuje da je gotovo nemoguće srušiti vladu samo iz zraka. Ako režim preživi, mogao bi postati još opasniji i ohrabreniji", upozorava Farzin Nadimi s Instituta u Washingtonu.

Ipak, Izrael vjeruje da su popularni bijes i ekonomski kolaps stavili režim na "nepovratan put prema propasti". Konačni udarac, kažu, morat će zadati sami Iranci, dok im Tel Aviv i Washington "čiste put" uklanjanjem njihovih krvnika.