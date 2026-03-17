VIDEO Nestvarni prizori iz parka prirode: "Sve kamere su izrešetane, ti ljudi su prisiljeni nositi vlastito oružje"

Prizori s ulaza u Park prirode Lonjsko polje teško se mogu opisati – hrpe smeća gotovo da su zatvorile put, a otpad se na toj lokaciji očito i spaljuje.

Državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Željko Vuković, objavio je videozapis koji bi se mogao smjestiti u postapokaliptične filmove. Tvrdi da čuvari i djelatnici parka svakodnevno primaju prijetnje i da se boje za vlastite živote.

"Ako ste pomislili da su ovo scene iz Irana, prevarili ste se. Ovo je ulaz u Park prirode Lonjsko polje", stoji u opisu.

"Svih pet nadzornih kamera je oružjem izrešetano, svakodnevne prijetnje čuvarima prirode, lovočuvarima, ribočuvarima, lugarima... Ti ljudi su prisiljeni nositi vlastito oružje jer se doslovce boje za vlastite živote. A nemaju status službene osobe i imaju gotovo nikakve ovlasti", rekao je Vuković i upozorio na problem nedostatka rendžerske službe ili većeg broja djelatnika u Parku.

"Do kada ćemo bespomoćno gledati devastaciju naše prirode od strane zelenog kriminala, ne želeći poduzeti išta da se tome konačno stane na kraj? Ono što trenutno slušam na sastanku s ljudima koji koriste područje PP-a je zastrašujuće", dodao je.

Iz Parka su nam kratko odgovorili da sporno odlagalište prije ulaza u PP ne pripada zaštićenom području, već je pod nadležnošću Grada Kutine.

Njihov odgovor o ovom slučaju objavit ćemo čim ga dobijemo.