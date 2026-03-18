Pali članovi kriminalne skupine u Srbiji: Dvojac se sumnjiči za ubojstva i niz teških zločina

Za organizatorima kriminalne skupine se još traga, izvijestio je tamošnji MUP.
Podijelite
Dvije osobe za koje se sumnja da su članovi organizirane kriminalne skupine uhićene su zbog niza teških kaznenih djela, među kojima su i dva ubojstva, dok se za organizatorima još traga, objavilo je u srijedu srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova.
Policija navodi da su uhićeni A.N. (27) i N.K. (33) zbog sumnje da su u razdoblju između 14. listopada 2025. i 19. siječnja 2026. godine ubili Ž.B. i S.M.
Tijekom pretrage stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i Surdulici, za koje se sumnja da su ih koristili pripadnici te kriminalne skupine, pronađeno je približno pola kilograma heroina i precizna vaga.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti privedeni Tužiteljstvu za organizirani kriminal, javlja Danas.