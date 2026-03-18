Pali članovi kriminalne skupine u Srbiji: Dvojac se sumnjiči za ubojstva i niz teških zločina

Dvije osobe za koje se sumnja da su članovi organizirane kriminalne skupine uhićene su zbog niza teških kaznenih djela, među kojima su i dva ubojstva, dok se za organizatorima još traga, objavilo je u srijedu srbijansko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Policija navodi da su uhićeni A.N. (27) i N.K. (33) zbog sumnje da su u razdoblju između 14. listopada 2025. i 19. siječnja 2026. godine ubili Ž.B. i S.M.

Tijekom pretrage stanova i drugih prostorija na više lokacija u Beogradu i Surdulici, za koje se sumnja da su ih koristili pripadnici te kriminalne skupine, pronađeno je približno pola kilograma heroina i precizna vaga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz kaznenu prijavu biti privedeni Tužiteljstvu za organizirani kriminal, javlja Danas.