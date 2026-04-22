Pronađen otrov za štakore u dječjoj hrani u više europskih zemalja: Oglasio se Državni inspektorat

Državni inspektorat u srijedu je izvijestio da nema dokaza o nesigurnosti proizvoda HiPP na hrvatskom tržištu, nakon što su u više europskih država povučene dječje kašice zbog sumnje na kontaminaciju otrovom za štakore.

Inspektorat navodi da putem europskog sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) nije zaprimio službenu obavijest o kontaminaciji ili riziku povezanom s HiPP proizvodima dostupnima u Hrvatskoj te zasad nema dokaza da su ti proizvodi nesigurni za konzumaciju.

"Pojedini maloprodajni lanci obavijestili su Državni inspektorat o preventivnom povlačenju određenih HiPP proizvoda iz maloprodajnih trgovina, iako njihovi proizvodi dostupni na našem tržištu ne dolaze iz serija koje su predmet preventivnog povlačenja na navedenim tržištima Austrije, Češke i Slovačke", potvrdili su za Hinu.

Reakcija Državnog inspektorata dolazi nakon što su u Austriji, Slovačkoj i Češkoj pronađeni uzorci pozitivni na otrov za štakore. Vlasti sumnjaju na pokušaj ucjene proizvođača, pri čemu je opasna tvar u staklenke unesena neovlaštenim otvaranjem nakon proizvodnje.

Nakon toga su i pojedini trgovački lanci u Sloveniji, uključujući Spar, Mercator i Tuš, preventivno povukli dio HiPP proizvoda iz prodaje, iako prema navodima nadležnih tijela sporni proizvodi nisu bili u redovnoj prodaji na slovenskom tržištu.

Sanitarna inspekcija nastavlja pratiti situaciju te je u stalnoj komunikaciji s predstavnicima kompanije u Hrvatskoj, poručuju iz Državnog inspektorata i dodaju da će reagirati odmah pojave li se nove relevantne informacije.