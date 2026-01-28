Potez HZZO-a razbjesnio građane: "Treba ih prijaviti Državnom inspektoratu"

Dio osiguranika HZZO-a, koji su krajem prošle godine potpisali ugovore o dopunskom osiguranju i unaprijed platili policu za cijelu 2026. godinu iznenadili su se kada im je iz Zavoda u siječnju usmeno poručeno da će morati nadoplatiti razliku zbog poskupljenja dopunskog osiguranja, počevši od 1. veljače i to bez izdanog pisanog rješenja.

Iz HZZO-a za Novosti potvrđuju takvu praksu i tvrde da je smatraju pravno nespornom, dok Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, takav postupak naziva sramotnim i poziva na intervenciju Državnog inspektorata.

"Svakodnevno nam se javljaju građani koji su doživjeli isto što i vaši čitatelji, a mi im preporučujemo da napišu prigovor, iako nisu dobili pisano rješenje. Zahtjev HZZO-a za nadoplatom nije ni legitiman ni legalan – ono što je ponuđeno i plaćeno po jednoj cijeni, ne može se naknadno nadoplaćivati. Nevjerojatno je da se institucija poput HZZO-a – koja nam je objašnjavala kako je odluka o dizanju cijene police dugo odgađana, pa na koncu ipak donesena zbog rasta ukupnih troškova – pokazuje tako neozbiljnom i nepripremljenom za važan korak. No, to je Hrvatska. Istu situaciju imamo i s takozvanim besplatnim paketom bankarskih usluga" kaže Knežević.

Iz Udruge poručuju da korisnici HZZO-ova dopunskog osiguranja u prigovoru navedu datum kada su usmeno obaviješteni da moraju nadoplatiti policu i žale se na navedenu odluku, isto kao da su primili pisano rješenje.

"Kada iz Zavoda odgovore negativno, treba ih prijaviti Državnom inspektoratu", kaže Knežević.

HZZO je u svom odgovoru Novostima podsjetio na opće uvjete osiguranja i činjenicu da je 29. prosinca prošle godine Upravno vijeće donijelo Odluku o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, kojom je utvrđena nova cijena police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a u iznosu od 180 eura godišnje, odnosno 15 eura mjesečno. Prije toga cijena police iznosila je 9,29 eura mjesečno, odnosno oko 111,49 eura godišnje, što znači da je cijena premije sada 62 posto skuplja.

U Zavodu dalje navode kako su osiguranicima omogućili da do 31. siječnja raskinu ugovor bez otkaznih rokova i dodatnih troškova, pa smatraju da su time prema njima ispunili sve svoje obveze.

"Na sklopljene ugovore primjenjuju se novi Opći uvjeti. Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja, nova cijena počinje se primjenjivati od 1. veljače 2026. godine i to na sve trenutno važeće, kao i na novougovorene police. Sukladno Općim uvjetima ugovora (točka X.), ugovorom se ugovara plaćanje premije mjesečno, a premija se uplaćuje unaprijed prema rokovima dospijeća iz police. Stoga su svi osiguranici obvezni podmiriti i razliku u cijeni (alikvotni dio) obračunatu od 1. veljače do sljedećeg datuma mjesečnog dospijeća. Razlika u cijeni iznimno se obračunava u mjesecu veljači, jer svaka polica ima različit datum mjesečnog dospijeća, a razlika se odnosi na dane od početka primjene nove cijene do datuma dospijeća u veljači. Osiguranici koji su uplatili godišnji iznos premije također će trebati podmiriti razliku u cijeni", najavljuju iz HZZO-a.

Iz Zavoda tvrde da nemaju evidenciju o broju ljudi koji bi trebali dodatno platiti već podmirenu policu, dok Knežević tvrdi da je broj sigurno velik.