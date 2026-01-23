Raste iznos dopunskog osiguranja: Iz ministarstva tvrde da će dio građana biti oslobođen plaćanja

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izrazila je u petak uvjerenje da zbog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a građani neće odlaziti kod drugih osiguravatelja.

Podsjetila je kako se cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u HZZO-u nije povećavala deset godina.

To što cijena od 1. veljače raste s 9,5 na 15 eura ne bi trebalo dovesti, uvjerena je, do odljeva pacijenata kod drugih osiguravajućih kuća. Podsjetila je i da HZZO, za razliku od privatnih osiguravatelja, pruža i osnovno zdravstveno osiguranje što je, tvrdi, bitno ako se govori o različitosti cijena.

"Moja poruka građanima je da prilikom odluke, ne preferirajući ništa, jako, jako dobro obrate pažnju što po obuhvatnosti pokriva koje dopunsko zdravstveno osiguranje. Javnozdravstveno osiguranje, odnosno HZZO je najsveobuhvatnije. Očekujem da neće biti odljeva prema privatnim osiguravateljima", poručila je Hrstić.

Na novinarsko pitanje hoće li poskupljenje dopunskog zdravstvenog osiguranja biti novi udar za umirovljenike, ministrica je odgovorila da HZZO ima kategorije osoba koje su oslobođene plaćanja vlastitog dopunskog zdravstvenog osiguranja i ne samo oni, nego i građani koji imaju niže obiteljske prihode.

"Mislim da je prihodovni cenzus 450 eura po članu obitelji. Za one koji imaju prihod niži od toga, HZZO pokriva dopunsko zdravstveno osiguranje", rekla je Hrstić.

Pojasnila je da će svi oni koji imaju trajne naloge za plaćanje "dopunskog", dobiti prijedlog za potpisivanje nastavka ugovora dopunskog zdravstvenog osiguranja. Onima koji ne žele nastavak, a ministrica se nada da takvih neće biti, ukinut će se trajni nalog, a onima koji ostaju kod HZZO-a korigirat će se iznos.

Istaknula je da HZZO ima jedinstvenu cijenu i nema kriterije za određivanje visine dopunskog, a koji utječu na konačnu cijenu, kao što je recimo trenutno zdravstveno stanje, dok privatno tržište uvijek ima, rekla je, više od jednog kriterija.

Na pitanje razmatra li možda SDP-ov prijedlog za zabranu prodaje energetskih pića mlađima od 18 godina. Hrstić je rekla kako je njezin načelni stav da zabrane nikad nisu dobre niti trebaju biti primarni cilj, ali ako je to jedan jedini apsolutno učinkovit način da očuvamo zdravlje mladih, onda o tome treba razmisliti.

Povukla je paralelu s akcijom "Suhi siječanj" kojim se prvi put u Hrvatskoj građane pozvalo da se sustegnu od konzumacije alkohola i da se promovira njegova štetnost na ljudski organizam. Samo mjesec dana suzdržavanja od konzumacije, poručila je, ima regenerativne učinke na ljudski organizam.

Dodala je i da je oko takvih i sličnih prijedloga uvijek najbolje podržati struku.