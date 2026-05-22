Tko će naslijediti Matešu? Spominju se poznata imena: Dnevnik Nove TV doznaje kada će se održati izbori

Do izbora novog šefa Hrvatski olimpijski odbor vodit će Sanda Čorak, predsjednica judo saveza koji je, također, obuhvaćen izvidima.

"Sportaši nikako ne smiju osjetiti da dolazi do neke velike promjene", rekla je Čorak i dodala da je je njezin osnovni zadatak da sve regularno prođe do izbora novog predsjednika. Tvrdi da nije znala da će je Mateša zadužiti za tu funkciju.

"Ja sam bila u avionu dok je on dao ostavku, tako da me to na neki način iznenadilo."

Sve što se događa u Hrvatskom olimpijskom odboru, prati i Međunarodni. I kasno u četvrtak s njima se čula Kolinda Grabar Kitarović.

"Razgovaraju i s drugim osobama u Hrvatskom olimpijskom odboru, prate ovo stanje. Ono što je u sportu bitno je ta autonomija i Međunarodni olimpijski odbor se neće miješati sve dok za to ne postoji apsolutna potreba. U ovoj situaciji kad imamo više naznaka da je možda došlo do povrede zakona, Međunarodni olimpijski odbor čeka odluke hrvatskih pravosudnih tijela", poručila je Grabar Kitarović koja je članica Međunarodnog olimpijskog odbora.

U međuvremenu, kaže, zadovoljni su novim pravilima za nadzor novca. Izvidima se bavi državno odvjetništvo.

"Zatražena je dokumentacija koju smo ocijenili da nam je potrebna. Po našem nalogu policija je zatražila tu dokumentaciju, mislim da ju je dobila, sad se dokumentacija analizira, to je to što vam mogu reći", poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Za to vrijeme, u Hrvatskom olimpijskom odboru pripremaju se za novi izborni ciklus.

"60 dana traje rok za izvanrednu sjednicu skupštine i prikupljanje potpisa kandidata isticanje kandidature...", poručio je glavni tajnik Siniša Krajač.

U javnosti se već spominju neka imena, poput bivšeg ministra financija Zdravka Marića koji je u telefonskom razgovoru za Dnevnik Nove TV rekao kako do sada o tome nije razmišljao.

Ali i bivšeg HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji će se tom temom tek pozabaviti, rekao je za Dnevnik Nove TV.

Mateša u svijetu sporta uživa veliki ugled, kaže bivša predsjednica, no da naslijedi funkciju, nije zainteresirana.

"Vidim više osoba. Mislim da je iznimno bitno da ta osoba bude jako dobar menadžer, da vodi HOO i sport u Hrvatskoj na način da to postane snažna odrednica po kojoj se Hrvatska percipira u svijetu. Dakle, kako god riješili ovu krizu, oni koji od toga profitiraju moraju biti država i sportaši", poručila je Grabar Kitarović.

Novom šefu na raspolaganje će staviti svoj mandat i glavni tajnik olimpijskog odbora, koji ne otkriva koga bi on htio vidjeti na toj funkciji.

"Ni moje želje, niti ništa drugo što se tiče mene ne može biti bitno. Tu će se istaknuti kandidature onih koji se planiraju kandidirati", poručio je Krajač.

Za to vrijeme Vedran Pavlek od kojeg se lavina zakotrljala i dalje je u Kazahstanu. Izručenju se protivi.