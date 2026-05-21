Tko je Zlatko Mateša: Od HDZ-ova premijera u doba privatizacije do dugovječnog šefa HOO-a

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša podnio je u četvrtak ostavku na tu dužnost.

On je jedan od najdugovječnijih dužnosnika u novijoj hrvatskoj povijesti. Rođen je 1949. godine u Zagrebu, gdje je završio Pravni fakultet, a kasnije i doktorirao menadžment. U mladosti se aktivno bavio vaterpolom.

Njegov životni put zapravo se dijeli na tri karijere: gospodarsku, političku i sportsku.

Profesionalni put započeo je 1977. godine kao pravni referent u Zavodu za izgradnju grada Zagreba.

Tijekom osamdesetih godina gradio je karijeru u INA-i, našoj najvećoj naftnoj kompaniji. Od 1978. do 1985. godine bio je rukovoditelj u poslovnim jedinicama Ina - Trgovina, a od 1990. do 1992. pomoćnik generalnoga direktora INA-e za upravljanje poduzećima u vlasništvu kompanije.

To menadžersko iskustvo brzo ga je lansiralo na državne funkcije početkom devedesetih, kada se aktivno uključio u politiku kao član HDZ-a.

Nakon što je vodio Agenciju za restrukturiranje i bio ministar gospodarstva, Mateša potkraj 1995. godine, odmah nakon "Oluje", postaje predsjednik Vlade. Izabrao ga je, naravno, tadašnji predsjednik Franjo Tuđman. Njegov premijerski mandat trajao je punih pet godina, sve do početka 2000. godine. To je razdoblje ostalo zapamćeno po poslijeratnoj obnovi, mirnoj reintegraciji Podunavlja i uvođenju PDV-a 1998. godine, ali isto tako i po privatizaciji tijekom koje su propale i rasprodane brojne tvrtke. Zanimljivo je da je njegova Vlada bila prva u hrvatskoj povijesti koja je odradila cijeli četverogodišnji mandat u istom sastavu.

Nakon odlaska s premijerske pozicije i kraćeg saborskog mandata, Mateša se okreće sportu. Godine 2002. izabran je za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Na toj se funkciji nalazio sve do danas, što ga čini najdugovječnijim sportskim dužnosnikom u zemlji. Kroz taj rad ostvario je i veliku karijeru u europskim sportskim organizacijama.

Jedna od najvećih kontroverzi njegova mandata u HOO bila je Sportska televizija jer je državna krovna sportska organizacija pokrivala desetke milijuna kuna gubitaka te televizije, pa je svojevremeno Sportska inspekcija slučaj proslijedila Državnom odvjetništvu zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. Tadašnji ministar sporta Željko Jovanović optužio je vodstvo HOO-a za nenamjensko trošenje sredstava.

Mateša se iz afere izvukao kasnijom smjenom vlasti, ali i pozivanjem na pravo na autonomnost olimpijskog pokreta.

U ožujku ove godine, uslijed afere sa Skijaškim savezom, kada je uz novac, prema pisanju medija pronađen i popis osoba kojima je on trebao biti podijeljen, te su se na njemu spominjala i imena povezana s HOO-om, USKOK je proširio istragu i na HOO. Policija je tada ušla u prostorije organizacije radi prikupljanja financijske dokumentacije, a Mateša je negirao bilo kakvu povezanost s tim slučajem.

Uz sve navedeno, Mateša je i jedan od osnivača Zagrebačke škole ekonomije i managementa (ZŠEM), gdje godinama radi kao profesor i prodekan.

Mateša je bio u više brakova. S prvom suprugom Biserkom bio je u braku nekoliko godina. Druga supruga Jasna radila je u INA-i, a brak je trajao 13 godina. Treća supruga bila je Sanja Gregurić, kći bivšeg premijera Franje Gregurića, s kojom se razveo 2007. godine. Trenutačno je u braku s Blankom Kačer, pročelnicom Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu.