Bivša predsjednica otkrila želi li na čelo Olimpijskog odbora: "Iznimno je bitno..."

Sve što se događa u Hrvatskom olimpijskom odboru, prati i članica Međunarodnog olimpijskog odbora te bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

"Ono što je u sportu bitno je ta autonomija i Međunarodni olimpijski odbor se neće miješati sve dok za to ne postoji apsolutna potreba. U ovoj situaciji kad imamo više naznaka da je možda došlo do povrede zakona, Međunarodni olimpijski odbor čeka odluke hrvatskih pravosudnih tijela", poručila je Grabar Kitarović za Dnevnik Nove TV.

U međuvremenu, kaže, zadovoljni su novim pravilima za nadzor novca.

Donedavni predsjednik Zlatko Mateša u svijetu sporta uživa veliki ugled, kaže bivša predsjednica, no da naslijedi funkciju, nije zainteresirana.

"Vidim više osoba. Mislim da je iznimno bitno da ta osoba bude jako dobar menadžer, da vodi HOO i sport u Hrvatskoj na način da to postane snažna odrednica po kojoj se Hrvatska percipira u svijetu. Dakle, kako god riješili ovu krizu, oni koji od toga profitiraju moraju biti država i sportaši", poručila je Grabar Kitarović.