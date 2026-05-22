Jedan proizvod u Hrvatskoj je poskupio više nego igdje u Europskoj uniji: "Razlog je..."

Vino u Hrvatskoj je u pet godina poskupjelo 74 posto. Sve je veći trošak za kupce, ali i trgovce.

Cijene vina kod nas su rasle pet puta brže od prosjeka Europske unije - što je 13 posto. Ni u jednoj državi EU nisu rasle više. Susjedi Slovenci plaćaju 17 i pol posto više nego prije pet godina. Veći je rast imala i Bugarska - 46 posto. Francuska je oko europskog prosjeka, dok Talijane danas košta čak i neznatno manje.

Skuplje vino rezultat je većih troškova općenito, ističu domaći vinari. Glavni je izazov i tko će odraditi berbu.

"Najviše mislim da je razlog sve manje i manje radne snage. U manualnom radu nešto što je trajalo jedan do dva dana, u današnjem vinu traje tri do četiri dana što uvelike povećava taj izdatak za radnu snagu. Unazad nekoliko godina i cijene zaštitnih sredstava, boca, čepova, uvijek su odlazile gore", rekao je Ivan Gerštmajer, vinar i vinogradar.

Svoje su odradile klimatske promjene, a u cijeloj Europi pije se manje, ističe struka.

