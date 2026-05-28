Najavljena povijesna modernizacija vojske! "Nove tehnologije mijenjaju omjer snaga"

Predsjednik i premijer hladnoratovski su pratili svečanu akademiju povodom 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.

Vlada najavljuje povijesnu modernizaciju.

Ministar obrane Ivan Anušić tvrdi da bi oružane snage do 2030. trebale biti potpuno modernizirane. Do kraja godine moglo bi se znati i kakva se protuzračna obrana nabavlja, a i obalni ophodni brodovi iz Brodosplita bi uskoro trebali ići na dovršavanje.

Vojska se modernizira, a sposobnosti se razvijaju na primjeru rata u Ukrajini gdje se koriste nove tehnologije

"Nove tehnologije danas su imperativ. One mijenjaju omjer snaga. One postaju ključan čimbenik u razvoju borbene moći oružanih snaga", poručio je general Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Razvoj podržavaju umirovljeni generali, ali i bivši vrhovni zapovjednik.

"Oni rade svoj posao danas i nadalje, kao jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti obavljaju svoj posao. Održavaju razinu borbene spremnosti i tehnološke opremljenosti i o tome brinu", rekao je Ante Gotovina.

"To je velika razlika. Onda je bio veliki entuzijamzam ali mala moć. Sada vojska veliku moć ima, ja mislim isto tako da je dobro pozicionirana", rekao je bivši predsjednik Stjepan Mesić.

