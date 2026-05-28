Nikad kraći govor predsjednika Milanovića: "Istaknuo je neke važne činjenice"

Oružane snage slave 35. rođendan, a tom prigodom održana je svečana akademija u Ministarstvu obrane. Nakon toga, primanje za rođendan vojske organizirao je i njezin vrhovni zapovjednik, predsjednik Zoran Milanović.

"Mnogi su došli, a za dobru atmosferu pobrinuo se Jazz orkestra Hrvatske vojske. Stigli su predstavnici svih grana vojske: zrakoplovstva, kopnene vojske, mornarice, hrvatskih branitelja, žurnih službi i policije. Milanović je pozvao predstavnike Sabora i Vlade, ali neki se pozivu nisu odazvali i poslali su svoje izaslanike", rekla je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Govor, dodala je, bio je nikad kraći i trajao je samo minutu i 30 sekundi.

"Istaknuo je neke važne činjenice: odlikovao je 300 osoba u vojsci, promaknuo 100 njih, a Hrvatska je dobila tri nova generala", pojasnila je.

U govoru je također rekao da želi da svi zajedno držimo do ugleda RH.

"Želim da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi s državam i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali da budemo i odlučni i vrlo propračunati za ono što nam je u interesu i da se za to treba boriti, prvenstveno mirnim razgivorom s drugima, koalicijama s drugima dokle to ide, a uvjeren sam da to ide daleko", poručio je Milanović.

Vojna pozornica se do kraja tjedna seli na Jarun, gdje će Hrvatska vojska izložiti svoju opremu.

"Vrhunac će biti u subotu navečer, kada će, uz Rafalea, u zraku biti i predstavnici stranih snaga. Bit će to jedan kraći međunarodni air show", zaključila je Pezo Moskaljov.