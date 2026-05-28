Preminuo hrvatski znanstvenik, imao je samo 54 godine: "Jedinstveni genijalac i briljantni um"

U 55. godini života preminuo je dr. Ante Tocilj, splitski znanstvenik koji je sudjelovao u istraživanjima tima izraelske nobelovke Ade Yonah. Ona je 2009. dobila Nobelovu nagradu za kemiju za istraživanja strukture i funkcije ribosoma, a napomenula je kako joj je najbolji student bio upravo Splićanin Ante Tocilj, s kojim je surađivala na radu koji joj je donio prestižnu nagradu.

Tocilj je autor brojnih međunarodno citiranih znanstvenih radova iz molekularne biologije, biokemije i strukturne biologije objavljenih u uglednim časopisima poput Nature, eLife, Journal of Biological Chemistry i drugih.

Dr. Ante Tocilj rođen je u obitelji znanstvenika. Majka Jadranka bila je dugogodišnja liječnica radnika Salonita oboljelih od azbestoze i nekadašnja voditeljica Referalnog centra za azbestozu u KBC-u Split te profesorica na splitskom Medicinskom fakultetu, a otac Igor diplomirani inženjer kemije, piše Ferata.

Na preranu smrt i veliku karijeru Ante Tocilja, koji je preminuo u srijedu, osvrnula se i dr. Danica Ramljak, savjetnica splitskog rektora za znanost.

"Nikad dosad nisam pisala o preminuloj osobi koju nisam osobno poznavala. Ali imam posebni poriv podijeliti tužnu vijest koja me jutros šokirala i osvrnuti se na iznimnog, ali skromnog dr. sc. Antu Tocilja, koji je preminuo u Splitu u 55. godini života. Iako Antu nisam nikad osobno upoznala, o njemu sam znala puno od njegovih kolega s Instituta Ruđer Bošković, koji su s njim nekad dijelili gimnazijske klupe u Splitu i koji su o njemu pričali kao o jedinstvenom genijalcu i briljantnom umu.

Naravno, o Anti sam ponešto saznala i preko njegove majke, poznate Sinjanke i umirovljene profesorice s Medicinskog fakulteta Sveučilišta i poznate doktorice KBC-a Split dr. sc. Jadranke Tocilj. Ante je i unuk jedne od nekad najboljih nastavnica matematike u osnovnoj školi u Sinju pok. Danice Vidić, koju sam dobro poznavala i koju sam cijelu osnovnu školu gledala s poštovanjem djeteta prema strogoj, ali dragoj nastavnici.

Važno mi je da svatko dijete u mom Sinju i svaki čovjek u Hrvatskoj sazna da smo danas svi skupa Antinim odlaskom izgubili briljantnog i iznimnog čovjeka i znanstvenika. Izgubila je najviše njegova obitelj, njegovi prijatelji, ali i sveukupna hrvatska i svjetska znanost", napisala je Ramljak.

Tocilj je bio hrvatski, ali znanstvenik svjetske klase iz područja strukturne biologije i biokemije. Rođen je u Splitu 1971. godine. Diplomirao je molekularnu biologiju i matematiku na Sveučilištu u Zagrebu, a potom magistrirao kemiju na Weizmann Institute of Science u Izraelu te doktorirao biokemiju u sklopu Instituta Max Planck u Njemačkoj.

Tijekom karijere radio je u više međunarodnih istraživačkih centara, uključujući Weizmann Institute, Cold Spring Harbor Laboratory u SAD-u i druge vodeće laboratorije za strukturnu biologiju. Njegov znanstveni rad bio je usmjeren na proučavanje strukture ribosoma, proteinskih kompleksa i mehanizama replikacije DNK-a uporabom rendgenske kristalografije i cryo-EM tehnologije.

"Ante je otišao prerano, ali nadam se da je pronašao svoj spokoj: Ostavio je čovječanstvu jako puno vrijednih rezultata. Hvala mu i pokoj mu vječni! Obitelji i prijateljima moja duboka sućut! Nebo je danas dobilo jednu svijetlu zvijezdu koja će vječno sjati!" dodala je Ramljak.