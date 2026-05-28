Vedro i sunčano, a onda stiže promjena: Meteorolog otkriva kad su izgledni pljuskovi i grmljavina
Kakvo će biti vrijeme sutra i u narednim danima donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.
Ljeto je stiglo, ove godine nešto ranije, ova temperatura oko 30 stupnjeva doista je primjerenija kraju lipnja nego svibnja.
Dok se u zapadnoj Europi obaraju rekordi, u Hrvatskoj iako je vruće, ovih dana nisu izdana upozorenja vezana za temperaturu, niti meteoalarm, niti upozorenje na opasnost od toplinskog vala. Razlog je jednostavan.
Iako je iznadprosječno toplo, ni izmjerene, a ni očekivane temperature nisu dovoljno visoke u smislu značajnog utjecaja na zdravlje ili smrtnost stanovništva, kao ni infrastrukturu.
Stoga, bez obzira na preuranjeno ljeto, čak i meteorološki mehanizam u pozadini ove topline, pa i rekordne vrijednosti na zapadu kontinenta, u Hrvatskoj, na našim prostorima vrijeme ovih dana čak ne možemo nazvati niti toplinskim valom.
O zdravlju svakako treba brinuti, za vrućina posebno na osjetljive populacije, djecu, starije te bolesnike krvožilnog sustava. U četvrtak je ipak malo manje vruće, za vikend će ponovno biti malo više, a u sljedećem tjednu, odnosno u prvoj polovici očekuju nas nove nestabilnosti.
U petak ujutro bit će sunčano, sunce i stabilna atmosfera cijeloj zemlji donose i povoljne biometeorološke prilike. Na moru će puhati slaba do umjerena, u početku mjestimice još i jaka bura. Vjetar na kopnu slab. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 9 do 13, a na moru od 18 do 22 stupnja.
Sunčano će se zadržati i poslijepodne. Bit će i vrlo toplo, ovdje u središnjoj Hrvatskoj uz temperaturu uglavnom od 25 do 27 stupnjeva.
Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. U Slavoniji, Baranji i Srijemu također sunčano te iznadprosječno toplo. Vjetra nema, a temperatura će biti oko 25, 26 stupnjeva.
I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra sunčano. Bura će slabjeti pa će tijekom dana na moru puhati i sjeverozapdnjak, no navečer će bura ponovno malo pojačati. Temperatura u gorju oko 25, a na moru od 27 do 29 stupnjeva.
I Dalmaciju očekuje sunčano te vrlo toplo, pomalo i vruće vrijeme. Ujutro i navečer puhat će bura, a sredinom dana i poslijepodne većinom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura ovdje ide i do 31 stupanj.
I more se postupno zagrijava. Sad se već može preporučiti za kupanje. Temperatura mu je između 20 i 23 stupnja.
UV indeks će u gotovo cijeloj zemlji biti vrlo visok. Sredinom dana i u rano poslijepodne, držite se hlada koliko je to moguće.
Vikend nam nosi sunčano i vruće vrijeme, s tim da u nedjelju uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka može biti i sporadičnih pljuskova, ponajprije u gorju. U ponedjeljak će biti nešto promjenjivije uz veću vjerojatnost za pljuskove koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Iza vikenda vrućina će ponovno malo popustiti.
Na moru će svih dana prevladavati sunčano, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom Jadranu u ponedjeljak promjenjivije uz mogućnost za poneki pljusak. U subotu će puhati većinom umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. U nedjelju slab do umjeren jugozapadni vjetar. U ponedjeljak slabo i umjereno jugo, a na sjevernom dijelu i bura. Na moru sljedećih dana vrlo toplo, no ne i vruće.
Sljedeći tjedan za sad izgleda ipak nešto nestabilnije nego ovaj. I dalje će biti dosta sunca i dosta toplo, međutim bit će više šansi za pljuskove s grmljavinom. Kako koji dio zemlje, kako koji dan. Još uvijek nije ništa sigurno. Inače, lipanj zna donijeti jače oluje, ponekad tuču, a svakako i poneko zahladnjenje. Mada ga za sad nema na vidiku.
