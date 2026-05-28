Vladine antiinflacijske mjere nisu svima dobro sjele: "Ne smijemo stavit metu na 200 tisuća radnika..."

Vlada je donijela novi paket antiinflacijskih mjera.

Vraća se porez na ekstraprofit. Država bi s 50-postotnom stopom oporezivala dio dobiti koji se smatra prekomjernim.

Slijede i rezovi u proračunu. Zamrznut će se administrativne cijene do prvog kvartala iduće godine. Riječ je o različitim naknadama, pristojbama i cijenama koje određuje država.

Osim dogovorenog, novog rasta plaća i socijalnih naknada u javnom i državnom sektoru do kraja prvog kvartala iduće godine neće biti.

Bit će veća i davanja za dio paušalnih obrtnika s višim prihodima. Oni s manjim prihodima ostaju u sadašnjem režimu. Promjene stižu i za privatne iznajmljivače u turizmu. Vlada planira povećati minimalne iznose paušalnog poreza u turistički najrazvijenijim područjima.

Prije nego što je premijer sve predstavio javnosti, o mjerama je razgovarao s onima na koje se one odnose. Izmjene nisu svima dobro sjele!

"Ne smijemo stavit metu na 200 tisuća radnika javnih službi. Naravno da se ne slažemo s bilo kakvom definicijom zamrzavanja i svaljivanje odgovornosti politike na radnike", poručio je Dražen Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.

"Kako se misli povećanjem poreza, a istovremeno ministar Glavina apelira na snižavanje cijena? To je jednostavno neizvedivo! Povećanje paušala će se preliti na cijene kao i svako povećanje poreza", smatra Vedran Tomić, predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Vladine antiiflancijske mjere su sramota, poručili su iz Vukovara čelnici stranaka SDP i Možemo. Smatraju da takav paket mjera dolazi prekasno, te da neće ukloniti razloge nastanka strukturne inflacije u Hrvatskoj.

Smatraju da je premijer Plenković uvođenjem ekstraprofita usvojio njihov prijedlog, no četiri godine prekasno. Siniša Hajdaš Dončić poručio je da je Vlada takvom politikom omogućila inflaciju pohlepe.

Siniša Hajdaš Dončić Foto: DNEVNIK.hr

"On je ovim PR mjerama koje je danas pustio u javnost, a jučer je ispipavao teren kako bi vidio kako će ljudi reagirati na ono što je isto htio predložiti, a što danas, hvala Bogu, nije predložio. To su bile mjere zamrzavanja plaća u javnom sektoru - govorim o medicinskim sestrama, liječnicima i učiteljicama. Od toga je odustao. Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstraprofit, ali sa zakašnjenjem. Omogućio je i omogućit će svima onima koji ostvaruju ekstra profit da si namještaju bilance do kraja godine i pitanje je kakav će to biti efekt", poručio je Hajdaš Dončić.

A o Vladinom novom paketu mjera, u Dnevniku Nove TV govorit će ministar financija Tomislav Ćorić.