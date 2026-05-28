Umirovljenici o novim Vladinim mjera: "Samo da ne uzmu"

Najveći pobjednici novog paketa Vlade su umirovljenici. Dobar dio njih zbog novih mjera dobit će veće mirovine, u prosjeku za 33 eura.

"Znači mi i pet eura, samo da ne uzmu. Teže sam nekako spajala kraj s krajem", rekla je umirovljenica.

"Što se dobije, nije za baciti", poručio je umirovljenik Stipe.

"Ja sam uvjeren da, kad gledamo samu mjeru, da je ona generalno i apsolutno dobra i da će pokriti najveći dio umirovljenika i da će oni od toga imati korist", napomenuo je Alen Ružić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

U državnim i javnim službama najavljeno je uvođenje pauza na povišice, a novim mjerama nisu zadovoljni ni obrtnici, čija se davanja značajno povećavaju. Najgore su prošli oni koji imaju najveći promet i u državnu blagajnu uplaćivat će 82 posto više nego do sada, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Najviše će u državni proračun uplatiti ekstraprofiteri. Tko su i koliko ih je, u Vladi još nemaju procjene. Računat će zaradu tvrtki u posljednje tri godine, pa tko bude značajno odstupao od prosjeka, porez će mu iznositi 50 posto.

"Efekti će jako ovisiti o tome što predstavlja izvore ekstraprofita. Ako je izvor neka investicija, upitno je ima li smisla nekoga kazniti s porezom od 50 posto", istaknuo je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković.

Detalji će se još brusiti, a sve na snagu stupa početkom iduće godine.

