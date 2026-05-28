Za Dnevnik Nove TV oglasio se i Thompsonov tim nakon žestokih reakcija: "Ne dijelimo građane po nacionalnosti"

Burne reakcije zbog Marka Perkovića Thompsona - njegovom koncertu u Vukovaru protive se predstavnici srpske nacionalne manjine. Za Dnevnik Nove TV o svemu se oglasio njegov tim.

"Bit će onak lijepo, ali da ja neću ići pošto ja sam u sezoni", rekla je Laura iz Vukovara, a Vladimir je dodao: "Mislim da će biti jedan dobar spektakl za grad Vukovar".

Lokalna srpska zajednica se protivi, pa je Thompson bio tema i na vukovarskom Gradskom vijeću.

"Mene zanima tko je organizator, u smislu odgovornosti, da se zna podnijeti tužba protiv onoga tko bude organizator ovog koncerta koji promovira govor mržnje, koji šalje negativne poruke. Meni je ok ako je to humanitaran koncert, ako na tom koncertu ne bude 'Za dom spremni' i ne bude pjesma Jasenovac i Gradiška Stara", komentirao je Dejan Drakulić, vijećnik SDSS-a.

Sporna im je, kažu, ikonografija, boje se nereda i narušenih odnosa. U jednom je trenutku i zaiskrilo.

"Thompson i njegovi koncerti i sve ono što se veže za njegovo lik i djelo duboko vrijeđaju osjećaje srpske zajednice i njihovo dostojanstvo", poručio je Srđan Milaković, vijećnik DSS-a.

"Taj isti gospodin Milaković ovdje prije nekoliko godina kaže da je Oluja etničko čišćenje", odgovorio mu je Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara (HS).

Ističe da je koncert humanitaran i uvjerava da će sve proći u najboljem mogućem redu: "Bit će to jedan festival domoljublja koji grad Vukovar, grad heroja, zaslužuje. I svi oni koji će doći na koncert će doći sigurno u duhu zajedništva domoljublja, a ne u duhu mržnje prema bilo kome".

"Mi ćemo, kao što sam rekao, inzistirati, tražiti mogućnost da se taj koncert na neki način ne održi, ali ako se i održi, naše su molbe i poruke da prođe u što boljem i većem miru i da ne dođe do bilo kakvih incidenata. Mi ih ne želimo", poručio je predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine, Srđan Kolar.

Za Dnevnik Nove TV oglasio se i tim pjevača

"Mi ne dijelimo građane po nacionalnosti niti govorimo o "srpskoj zajednici" kao zasebnoj kategoriji, već o hrvatskim građanima koji žive u hrvatskom gradu i hrvatskoj državi. Smatramo da svaki građanin ima pravo na vlastiti glazbeni ukus i osobni stav. Oni kojima ovakva vrsta glazbe ne odgovara jednostavno ne moraju prisustvovati koncertu niti ga slušati. Vjerujemo kako kultura i glazba trebaju povezivati ljude, a ne biti povod za nove podjele", poručili su iz Thompsonovog tima.

Mještani smatraju da ne bi trebalo biti većih problema.

"Kad čovjek pjeva domoljubne pjesme, hrvatske pjesme, ja ne vidim u čemu je problem", rekao je Tomislav.

Koncertu se protivi i vukovarski SDP.

"Čovjek koji raspiruje mržnju, dovođenje u grad njega mislim da je neprimjereno. Mislim da su ljudi ovdje pod stresom", komentirao je Kruno Raguž, predsjednik vukovarskog SDP-a.

Datum i lokacija još nisu poznati. Javnost će naknadno doznati i kome su namijenjena sredstva.