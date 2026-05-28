Poznati detalji nesreće u Slavoniji: Traktor nije bio registriran, poginuo 84-godišnjak

U sudaru traktora i kamiona danas je oko 12 sati nedaleko od Požege poginuo 84-godišnjak.

Kako je objavila policija, 84-godišnji vozač je u mjestu Rajsavac upravljao neregistriranim i neosiguranim traktorom kojem je bio pridodan poljoprivredni priključak, za vrijeme dok mu je isteklo važenje vozačke dozvole. Uključivao se u promet s autobusnog ugibališta te je skretao ulijevo na kolni ulaz u trenutku kad ga je pretjecao 64-godišnji vozač teretnog vozila.

Došlo je do udara prednjeg lijevog bočnog dijela traktora u desnu bočnu stranu poluprikolice, pri čemu se traktor prevrnuo u putni kanal. Smrtno je stradao 84-godišnji vozač. Prema neslužbenim informacijama, do nesreće je došlo pred njegovom kućom.

Očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Slavonskog Broda, a državna cesta D51 bila je zatvorena do 16:45 te se promet odvijao alternativnim pravcima.