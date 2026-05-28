Konačno donesena odluka u slučaju Franak: "Nadamo se da će ona biti nit vodilja"

Napokon je donesena, ali još nije objavljena odluka Vrhovnog suda u slučaju Franak. Godinama su je čekali deseci tisuća građana, a posljednjih tjedana pritisak je narastao. Redale su se optužbe pa čak i sumnje u pristranost sudaca. Neizvjesno je jesu li suci stali na stranu potrošača ili banaka ili su pak našli - srednje rješenje.

Iza zatvorenih vrata odluku je donijelo prošireno vijeće od 13 sudaca Vrhovnog suda, ali čuvaju je u tajnosti dok se ne napiše. Odvjetnik Ivan Župan je u iščekivanju, baš slučaj na kojem on radi izabran je kao ogledni.

"Otprilike je 30 tisuća takvih predmeta koji su pravno identični i očekujemo zapravo da ta odluka svojim autoritetom bude jedna nit vodilja za sve dalje odluke", poručio je Župan.

Moguće je da potrošači imaju pravo na puno obeštećenje, ili da nemaju pravno na naknadu štete. Moguća je i srednja opcija - da im se isplate zatezne kamate. A one čine tek do 10 posto ukupnog iznosa obeštećenja, kaže Goran Aleksić.

Banke su bez komentara dok se odluka ne objavi. I nedavno su poručili da je konverzijom to pitanje riješeno. Jedna od banaka podnijela je i ustavnu tužbu jer je Vrhovni sud odbio zahtjev za izuzećem dvojice sudaca. I Aleksić ju najavljuje ako odluka bude negativna.

"Bila bi nezakonita jer je Vrhovni sud u tom slučaju ukinuo institut ništetnosti, on je zamijenio samovoljno ugovorne odredbe koje ne valjaju nekim drugim ugovornim odredbama, što se nije dogodilo jer je konverzija potpisana 2016. ili 2015., kako tko", rekao je Aleksić.

