Hrvatska u "crnoj petorki" EU-a: Izvješće optužuje Vladu za namjerno rušenje pravne države

Europska unija suočava se s ozbiljnom krizom demokratskih standarda, a situacija u Hrvatskoj alarmantnija je nego ranijih godina. Prema opsežnom izvješću organizacije Civil Liberties Union for Europe (Liberties) za 2026. godinu, koje se temelji na podacima više od 40 nevladinih organizacija, Hrvatska je svrstana u najgoru kategoriju - takozvane "rušitelje vladavine prava".

U tom se neslavnom društvu, uz Hrvatsku, nalaze još Bugarska, Mađarska, Italija i Slovačka, piše Guardian.

Ključni problemi: Napadi na novinare i pravosuđe

Izvješće na 800 stranica detaljno opisuje kako ove vlade aktivno slabe kontrolne mehanizme moći. Za Hrvatsku se posebno ističu sljedeće točke:

Sloboda medija: Bilježi se porast napada na novinare i pokušaja ograničavanja medijskih sloboda.

Pravosuđe: Ističe se neprijateljski politički diskurs prema pravosudnim i ljudskopravaškim institucijama.

Borba protiv korupcije: Napredak je gotovo nevidljiv, dok se preventivni mehanizmi sustavno slabe.

Liberties upozorava da se standardi srozavaju čak i u povijesno jakim demokracijama.

"Klizači" (Sliders): Njemačka, Francuska, Švedska, Belgija i Danska bilježe pad standarda u određenim područjima, iako to (još uvijek) nije dio šire političke strategije.

"Stajači": Nizozemska, Španjolska, Češka i Rumunjska ne pokazuju ni napredak ni pogoršanje. Tu se nalazi i Poljska, gdje premijer Donald Tusk pokušava popraviti štetu bivše vlasti, ali ga blokiraju predsjednička veta.

pokušava popraviti štetu bivše vlasti, ali ga blokiraju predsjednička veta. Jedina svijetla točka: Samo je Latvija dobila status "vrijednog radnika" zbog aktivnog poboljšanja standarda vladavine prava.

EU mehanizmi su "tupi mač"

Izvršna direktorica Libertiesa, Ilina Neshikj, bila je oštra prema institucijama u Bruxellesu. Navodi kako su mehanizmi Europske komisije neučinkoviti jer se preporuke godinama ponavljaju bez ikakvih posljedica. Čak 61% preporuka Komisije iz prošle godine nije polučilo nikakav napredak, dok se u 13% slučajeva situacija dodatno pogoršala.

"Ponavljanje preporuka bez smislenog praćenja neće preokrenuti ovaj trend namjernog potkopavanja pravne države", poručila je Neshikj.