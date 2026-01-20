Jutra do -10, Meteoalarm upozorava: Hladni val još traje

Prostrana sibirska anticiklona slabi, no s njom će prema nama još sutra s istoka stizati vrlo hladan zrak. Istodobno jača ciklonalna aktivnost u Sredozemlju pa će od četvrtka pritjecati topliji i vlažniji zrak, s kojim će na Jadranu biti i najviše oborine.



Sutra ujutro i prijepodne u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno. Više sunčana vremena bit će na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti vjetar uglavnom slab pa u noći i ujutro ponegdje može biti magle. Na Jadranu umjeren istočnjak, prema otvorenom moru i jugo, a na sjevernom dijelu i bura, podno Velebita mjestimice jaka. Jutro u unutrašnjosti vrlo hladno uz najnižu temperaturu od -10 do -4, na što upozorava Meteoalarm. Na Jadranu od -1 na sjeveru do 7 stupnjeva na jugu.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj i dalje umjereno do pretežno oblačno uz najvišu temperaturu od -2 do nule.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz temperaturu oko -1 stupnja.



Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu s juga daljnji porast naoblake pa potkraj dana na jugu Like može biti slabe oborine na granici kiše i snijega koja se može i smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Vjetar u gorju slab, a na Jadranu slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od -3 u Gorskom kotaru do 11 stupnjeva na moru .



U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno, na krajnjem jugu i priobalju mjestimice kiša. Puhat će umjeren istočnjak, prema otvorenome moru i jugo. Temperatura od 6 u Zagori do 13 stupnjeva na jugu.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno. U petak, a u manjoj mjeri i četvrtak, moguća je slaba oborina na granici kiše i snijega koja u dodiru s hladnom podlogom može stvarati poledicu. Više kiše u subotu. U noći i ujutro može biti i magle, osobito u petak. Vjetar većinom slab, a temperatura u postupnom porastu.



I na Jadranu promjenljivo i pretežno oblačno povremeno s kišom. U četvrtak i osobito u subotu u Dalmaciji može biti i grmljavinskih pljuskova i obilnije oborine. Puhat će umjereno do jako jugo i istočnjak, a na sjevernom dijelu u četvrtak bura i sjeverac, u subotu prolazno i jugozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.



U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu još dan–dva na snazi je upozorenje na hladni val.

Vikend, po svemu sudeći, donosi većinom kišu, na Jadranu i pljuskove i obilniju oborinu. U nedjelju u središnjim krajevima osjetno hladnije.