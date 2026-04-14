HDZ: "Vjerujemo u dogovor"; Oporba: "Ništa dok se ne riješi Vrhovni sud"

Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) rekao je u utorak da vjeruje u dogovor o upražnjenim mjestima na Ustavnom i Vrhovnom sudu do 21. travnja, no oporba poručuje da o ustavnim sucima neće razgovarati dok se ne riješi čelno mjesto Vrhovnog suda.

''Razgovarali smo već o tome da 21. travnja, ako bude moguće, bude glasanje i o jednoj i o drugoj instituciji. Čitavo smo vrijeme pozivali na razgovore na temu sudaca Ustavnog suda, prošli četvrtak smo se pomaknuli naprijed i vjerujem da ćemo sve dogovoriti do tog datuma'', rekao je Malenica u izjavi novinarima u Hrvatskom saboru.

Na današnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe, HDZ-ovi članovi ponovno su s dnevnog reda skinuli točku o davanju mišljenja o kandidatu ili kandidatkinji za čelnu osobu Vrhovnog suda, pod obrazloženjem da se za to nisu stekli uvjeti.

''Smatram da se i sjednica Odbora za Ustav, gdje se treba utvrditi prijedlog kandidata za Ustavni sud, i sjednica Odbora za pravosuđe, gdje se treba glasati o kandidatu za Vrhovni sud, po meni trebaju dogoditi isti dan i da se nakon toga ti prijedlozi mogu pustiti na plenarnu sjednicu'', rekao je Malenica.

Unatoč kratkom vremenskom roku, Malenica smatra da se sve stigne riješiti. ''Ako su kolege iz oporbe konstruktivni i žele da postignemo dogovor o Ustavnom i Vrhovnom sudu, onda će u idućih nekoliko dana razgovarati i pokušati dogovoriti te dvije institucije'', poručio je.

HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar odbacio je teze da vladajuća stranka napada demokratske temelje društva.

''Nikako nije rušenje demokracije kada legitimni politički predstavnici traže konsenzus o bitnim pitanjima. Bez konsenzusa nema rješenja. Naš je prijedlog da se zajednički, transparentno, otvoreno te na temelju razmjernosti i volje hrvatskih birača, dogovore ova dva pitanja'' rekao je.

Benčić: "Neće biti razgovora o ustavnim sucima dok..."

Zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je da neće biti razgovora o ustavnim sucima dok se ne odblokira izbor čelne osobe Vrhovnog suda.

''Kakva bi mi bili opozicija kada bi dozvolili da se predstavnik sudbene vlasti, koji je ujedno i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, koristi kao Plenkovićev žeton za dobivanje njegove prevage u Ustavnom sudu?'', upitala je.

Benčić ističe da je uplitanje politike u sudbenu vlast već viđeno u Poljskoj i Mađarskoj. ''Palo je Pravo i pravda, pao je Orban, past će i Plenković. Koliko god zarobljavao institucije i pokušavao ih staviti pod svoju šapu, ničija ne gori do zore, neće niti njegova'', rekla je.

Na pitanje nastavljaju li se pregovori o sucima Ustavnog suda, SDP-ov Mišel Jakšić odgovorio je ''na današnji dan apsolutno ne''.

''Sudjelovali smo danas u još jednom igrokazu u kojemu je jedini cilj bilo derogiranje Ustava i svih ustavnih kategorija i ne znam o čemu bi nakon ovoga danas mi razgovarali'', rekao je.

Jakšić tvrdi da je predsjednik Republike Zoran Milanović u potpunosti poštovao proceduru izbora predsjednika Vrhovnog suda, a za premijera Andreja Plenkovića je ustvrdio da ne može prežaliti što je Milanović pobijedio na predsjedničkim izborima i što konzumira svoje ustavne ovlasti.

''Samo neka nam pokažu u kojem zakonu i gdje u Ustavu piše da se spajaju izbori predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda. Samo neka to pokažu, ja ću se prvi ispričati'', naglasio je.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) najavio će da će sazivati sjednicu s točkom davanja mišljenja o kandidatima za čelnika Vrhovnog suda sve dok ga ne donesu. Saslušali smo kandidate i moramo dati mišljenje o njima, dodao je.

''HDZ je danas rekao da se nisu stekli uvjeti, a ja bih rekao da, što vrijeme više prolazi, uvjeti su nam sve dalji i dalji jer smo praktički zaboravili o čemu smo razgovarali s kandidatima. To samo pokazuje da je HDZ vezao taj izbor uz izbore ustavnih sudaca i da neće reći svoj stav o kandidatima za Vrhovni sud dok ne budu zadovoljni trgovinom. To ide na obraz HDZ-u i njihovim koalicijskim partnerima”, poručio je Grmoja.

