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Na Pagu

HDZ-ov gradonačelnik ispričao se zbog žrtava ustaškog logora

Piše A. Ž., 25. lipnja 2026. @ 11:50 komentari
Komemoracija ustaškim žrtavama na Pagu - 2
Komemoracija ustaškim žrtavama na Pagu - 2 Foto: Sandro Lendler
Srpsko narodno vijeće (SNV) oglasilo se povodom komemoracije ustaškim žrtvama održane u uvali Slana na otoku Pagu.
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