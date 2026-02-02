Reakcija na Vladinu odluku: "Plenković nije normalan. Ovo je državni udar"

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a održat će se u ponedjeljak, 2. veljače s početkom u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, a na dočeku će pjevati Marko Perković Thompson.

"Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve Vlade na lokalnu samoupravu", upozorio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.



"Svaka čast sportašima na bronci, to je ogroman uspjeh, no sve to pokvario je Plenković, koji u prvi plan gura jednog izvođača, kojeg stavlja iznad cijele nacije", dodao je.

"Inače, što se tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu", kazao je i dodao: "SDP poručuje: budi normalna Hrvatska!"

Grad Zagreb ranije je odbio da na dočeku rukometaša nastupi Thompson jer bi to bilo protivno odlukama gradske uprave i Gradske skupštine u vezi sa zabranom korištenja ustaškog pozdrava, koje vrijede za sve izvođače.