Vlada danas organizira doček brončanih rukometaša: Pjevat će Thompson

Vlada je preuzela organizaciju svečanog dočeka za hrvatske rukometaše koji su osvojili brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

U suorganizaciji s Hrvatskim rukometnim savezom Vlada će na Trgu bana Jelačića u 18 sati organizirati doček rukometaša i pozvali su sve građane da se pridruže.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić potvrdio je za DNEVNIK.hr da će na dočeku pjevati Marko Perković Thompson.

Vlada pozvala navijače i građane

Vlada je, naime, jutros održala telefonsku sjednicu, a nakon nje je iz Banskih dvora priopćeno: "Uzimajući u obzir da je hrvatska rukometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, što je još jedan izvrstan uspjeh ove generacije naših rukometaša, Vlada smatra potrebnim organizirati primjeren doček rukometaša u Zagrebu."

"Stoga je na jutrošnjoj telefonskoj sjednici Vlada donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom. Doček će se održati u ponedjeljak 2. veljače 2026., s početkom u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Pozivamo sve navijače i naše sugrađane da dođu na središnji gradski trg glavnog grada Hrvatske pozdraviti hrvatske rukometaše i zajedno s njima proslaviti njihov uspjeh", poručili su iz Vlade.

Ističu da je riječ o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog: "Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu. Podsjećamo da je taj doček, prije točno godinu dana, bio organiziran u suradnji Vlade, Grada Zagreba i Hrvatskog rukometnog saveza, i da je protekao u najboljem redu, uz uvažavanje želja hrvatskih rukometaša u vezi s programom i izvođačima na pozornici."

"Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček", naglasili su iz Vlade.

Glavina: Ispunit ćemo želje rukometaša

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da će doček rukometaša biti organiziran u ponedjeljak u 18 sati na središnjem zagrebačkom trgu. Glavina je izjavio i da je Vlada preuzela potpunu organizaciju svečanog dočeka za brončane rukometaše.

Doček rukometaša prethodno je bio otkazan jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson.

Znači li to da će on ipak pjevati, ministar je rekao da će se ispuniti sve želje rukometaša, a građane je pozvao da dođu na trg.