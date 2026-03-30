Grlić Radman odgovorio na optužbe iz Srbije: "O odnosima naroda najbolje govori..."

O tome što stanovnici Srbije misle o Hrvatskoj najbolje govori sve veći broj radnika i turista koji stižu u Hrvatsku, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nakon niza novih zapaljivih tvrdnji iz Beograda.

Srbija je u nedjelju održala lokalne izbore obilježene brojnim incidentima i nepravilnostima, a predsjednik Aleksandar Vučić je proglasio pobjedu njegove Srpske napredne stranke na svim biralištima.

Provladin tabloid Kurir u nedjelju je pak pisao da su Hrvati stigli u pomoć oporbi te da su oko birališta viđene "zagrebačke tablice".

Grlić Radman je u ponedjeljak, na konferenciji za medije nakon susreta s alžirskim kolegom, rekao da su izbori unutarpolitičko pitanje Srbije, ali je izjave o Hrvatskoj proglasio je "teorijama zavjere" i "konfabulacijama". "Čini mi se da građani Srbije razumiju da to nema veze s Hrvatskom", rekao je šef diplomacije.

Grlić Radman izrazio je zadovoljstvo što u ekscesima u Srbiji nije bilo žrtava i što je sve mirno završilo, ali je naglasio da izborni proces u zemljama kandidatkinjama za EU mora imati integritet i legitimnost, odnosno poštivati "načela demokracije".

Kad je riječ o stavu građana Srbije prema Hrvatskoj, ministar je naglasio da "nikad više radnika i turista" iz te zemlje nije dolazilo u Hrvatsku, što "dovoljno govori o odnosima između naroda".

Srbijanski političarima poručio je da se umjesto "konfabulacijama" bave reformama i ispunjavanjem kriterija iz procesa pristupanja EU-u.

Vučić je u subotu optužio Hrvatsku za "divljaštvo" nakon što je zabranila ulazak u zemlju srbijanskom povjesničaru Milošu Koviću. Najavio je da će vlada Hrvatskoj uputiti prosvjednu notu.

Taj profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je putovao na promociju knjige "Tesla, Srbin sam" u Banjoj Luci, rekao je novinarima da mu je u petak zabranjen ulazak u Hrvatsku jer "predstavlja prijetnju javnom poretku, unutarnjoj sigurnosti i javnom zdravlju".

Ković je kontroverzni srbijanski povjesničar iz krugova srpskih nacionalista, često i radikalniji od Vučića. Godine 2015. bio svjedok obrane Ratka Mladića u Den Haagu, negirajući projekt "Velike Srbije".

Grlić Radman je podržao hrvatsku policiju u njezinoj odluci, kazavši da je sigurno imala dobre razloge da ne pusti povjesničara iz Srbije.

"Hrvatska ne štiti samo svoje nacionalne, nego i granice EU-a. Prema tome, svatko tko želi ući u Hrvatsku i EU mora se ponašati sukladno njihovim zakonima".

Odbacio je Vučićevu tvrdnju da je riječ o "divljaštvu".

"Samo mu je uskraćen ulazak. Mi imamo pravo pustiti ili ne pustiti bilo koga", nastavio je ministar, pa kazao da je "divljaštvo" bila velikosrpska agresija na Hrvatsku i sve što je s njom došlo – od rušenja Vukovara i odvođenja civila u logore, do mučenja i uništavanja kulturne i povijesne baštine.