Rat zbog dimnjačara u Osijeku: Grad raskida ugovor jer su digli cijene, firma poručuje: "Spremni smo na dijalog"

Prije dva mjeseca, nakon dugo vremena, u Osijeku su se povećale cijene dimnjačarskih usluga. Za oko 30 posto. Primjerice, čišćenje običnog dimnjaka stajalo je 13, a sada 17 eura. Tvrtka koja se bavi čišćenjem dimnjaka o tome je, govore, obavijestila grad, no ipak, na službenim stranicama grada osvanula je najava - raskida ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

"Gradonačelnik Ivan Radić donio je odluku o postupku jednostranog raskida ugovora o koncesiji s tvrtkom Dimnjak. Zbog grubog kršenja ugovornih obveza i zbog kršenja zakona o koncesijama. Jer dokumentacijom za nadmetanje uopće nije bila predviđena mogućnost da se tijekom ugovornog odnosa intervenira u cijene.

S obzirom da su iskazali namjeru, a u konačnici objavili na svojim mrežnim stranicama cjenik s povećanim cijenama, grad Osijek je njima uputio pisano upozorenje, da, ukoliko ne vrate cijene na staro, da će se pokrenuti postupak jednostranog raskida", kazala je Sandra Pašuld, pročelnica tajništva Grada Osijeka.

Kako na ovaj potez odgovaraju iz prozvane tvrtke koja zapošljava 23 ljudi, što o svemu kažu građani te prijeti li Osijeku ponavljanje "scenarija s parkiranjem", pogledajte u cijelosti u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Tina Kovačića.