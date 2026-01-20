Evo koje su najjače vojske svijeta! Provjerite kako stoji Hrvatska i gdje je Srbija

Global Firepower (GFP) je međunarodno poznata internetska platforma i analitički projekt koji rangira vojne snage država svijeta prema njihovoj ukupnoj vojnoj moći.

Osnovna ideja Global Firepowera je usporediti koliko je neka država vojno snažna u odnosu na druge, ne samo po broju vojnika ili količini oružja, nego kroz vrlo širok skup pokazatelja.

Koristeći 60 faktora za određivanje indeksa vojne moći za svaku zemlju - od broja stanovnika, aktivnog vojnog osoblja, opreme, proračuna, resursa, geografije, logistike - Global Firepower procjenjuje koje nacije imaju najmoćnije oružane snage.

Global Firepower ne procjenjuje nuklearno oružje kao presudan faktor u ukupnom poretku, nego se fokusira na konvencionalne vojne kapacitete. Također, projekt ne uzima u obzir kvalitetu zapovijedanja, moral vojske, borbeno iskustvo u stvarnim sukobima ili političku volju za ratovanje, što su česte kritike tog sustava.

Poredak se temelji na PowerIndexu (PwrIndx) rezultatu, pri čemu niža vrijednost ukazuje na veću vojnu snagu.

Šest zemalja na vrhu liste za 2025. godinu nije se promijenilo od 2024. godine.

SAD Rusija Dubina Indija Južna Koreja Ujedinjeno Kraljevstvo

Na 7. mjestu je Japan zamjenila Francuska (prošle godine bila je 11.). Japan je na 8. mjestu, a slijede Turska i Italija. Pakistan je 2024. bio na devetom mestu, dok je sada na 12. Ispred njega je Brazil. Njemačka se popela s 19. na 14. mjesto, Izrael sa 17. na 15., dok je Iran pao za dvije pozicije, sada odmah ispod Izraela.

Niže se pomaknula i Ukrajina, sa 18. na 20. mesto, a mjesto iza njih zauzeo je susjed koji je golema sredstva uložio o naoružanje zadnjih godina - Poljska.

Veliki regionalni pad u vojnoj moći, iako se svi naoružavamo

Kad su u pitanju zemlje u regiji - Rumunjska je na 51. mjestu, Mađarska na 55. (obje rangirane niže nego 2024.), dok se Bugarska nije pomaknula sa 62. pozicije.

Ispod Bugarske, Srbija je na 63. mjestu. U 2024. godini bila je na 56. mjestu. Hrvatska je na 74. poziciji (bila je na 66.). Veliki "skok" ima Albanija - 90. mesta u 2024. na 78. u 2025.

Slovenija je 96. na listi, Sjeverna Makedonija 112., Crna Gora 127., a Bosna i Hercegovina 132. Kosovo je na samom dnu, na 141. mjestu, od 145 analiziranih.