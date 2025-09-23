Jedna su od najjačih vojnih sila u Europi, ali koliko su sposobni za obranu od Rusije? "Ovo je ključna slabost"

Poljska nije sposobna "zaštititi ljude" u slučaju "masovnog ruskog zračnog napada". Rekao je to nedavno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je 19 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, a samo četiri su oborena.

U razgovoru za Sky News, Zelenski je rekao kako je iskustvo ratovanja postalo ključni čimbenik. "Ako usporedite da smo uništili 700 dronova od 810, a Poljaci četiri od 19 jasno je da ne mogu zaštititi ljude ako imaju masovan napad", istaknuo je.

Upad dronova na poljski teritorij i ovakvi komentari otvorili su pitanja o snazi Poljske vojske.

Poljska je jedna od najjačih vojnih sila u Europi i ključan član NATO-a, posebno zbog svoje lokacije na istočnoj granici Saveza i pojačane modernizacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Prema indeksu Global Firepower (GFP) za 2025. godinu, Poljska se rangira na 21. mjestu među 145 zemalja svijeta s ukupnim indeksom snage od 0.3776 pri čemu niža ocjena znači jaču vojsku.

To je poboljšanje u odnosu na prethodne godine ( 2011. bila je na 24. mjestu), što odražava brzu modernizaciju.

Treća vojska NATO-a

U Europi, Poljska je treća po veličini vojske (nakon Turske i Ukrajine), a planira postići ukupno 300.000 vojnika do kraja desetljeća, s ciljem i do 500.000 uključujući rezerviste.

Poljska jako puno ulaže u obranu, za 2025. planira 4,7 posto BDP-a (više od 45 milijardi dolara), što je najviši udio u NATO-u. "Povijest nas je naučila da moramo biti spremni na sve", kažu poljski čelnici opravdavajući takva ulaganja.

Oružane snage Republike Poljske se sastoje od pet grana: kopnenih snaga, zrakoplovstva, mornarice, specijalnih snaga i teritorijalne obrane.

Poljska ima preko 200 tisuća aktivnih vojnika, što je čini trećom po veličini vojskom u NATO-u nakon SAD-a i Turske. Tu je i oko 400.000 rezervista, do 500.000 uključujući teritorijalnu obranu.

U slučaju dugotrajnog sukoba, u trajanju četiri godine, procjenjuje se da Poljska može mobilizirati do 2,4 milijuna ljudi uz obuku i opremanje.

Što se tiče naoružanja i opreme situacija se ubrzano mijenja, mnogo toga je naručeno no najznačajnije brojke su oko 800 tenkova, uključujući Leopard 2, PT-91 Twardy i M1 Abrams.

Poljaci imaju i gotovo 100 lovačkih aviona, uključujući F-16 i MiG-29, s planom za 32 zrakoplova F-35 do 2030. godine. Ima 100 helikoptera, uključujući narudžbu 96 AH-64 Apache borbenih helikoptera.

Mornarica ima dvije fregate, jednu korvetu, a podmornica nema i to je realno najslabije opremljeni dio vojske.

Poljski vojni analitičar Michael Czulda upozorava: "Poljska ima impresivnu vojsku, ali nedostaju joj zalihe streljiva za dugotrajni sukob. Oko 50 posto opreme još je sovjetskog podrijetla, što otežava integraciju s NATO standardima.”

Dva tjedna otpora

I šef poljskog Ureda za nacionalnu sigurnost Dariusz Lukowski rekao je ljetos kako poljska vojska ima dovoljno zaliha da se odupire neprijateljskom napadu dva tjedna prije nego što stignu NATO pojačanja.

Analitičari kažu kako se na poljskom primjeru vidi da je stvaranje moćne vojske dug i složen proces. Nije dovoljno samo kupovati najbolje što se nudi na tržištu.

Ben Hodges, bivši zapovjednik američkih snaga u Europi u nedavnom intervjuu za Defense News rekao je : "Poljska ima impresivan broj vojnika, ali nedostaje joj dubina u obuci za složene operacije. Moraju investirati u simulacije i zajedničke NATO vježbe."

Američki vojni analitičar Michael Kofman kaže, pak, da je veći problem integracija.

“Poljska brzo zamjenjuje sovjetsku opremu HIMARS-om i F-35, što je čini sposobnom za visokotehnološki rat. Međutim, integracija toliko različitih sustava (američkih, korejskih) stvara logističke noćne more."

U poljskom društvu i politici nema podjela oko potrebe da zemlja vojno bude jaka koliko je to moguće. Sada je i ekonomski jaka sila, a geopolitički položaj i činjenica da graniči s Ukrajinom, Bjelorusijom i Rusijom preko enklave u Kalinjingradu ne ostavlja prostora za opuštanje.

Glavni ruski protivnik

Poljska je u zadnja dva desetljeća postala predvodnica promoviranja interesa zemalja istočne Europe unutar EU-a i NATO-a, glavni protivnik Rusije i saveznik SAD-a.

Logistička i vojna podrška ukrajinskoj državi i humanitarna potpora ukrajinskim izbjeglicama od početka ruske agresije na Ukrajinu 2022., ojačali su poljski položaj unutar zapadnog bloka.

Plan razvoja vojske do 2035. godine rađen je uz pretpostavku kako do tada neće doći do rata s Rusijom. Ima dva dijela, zehničko modernizacijski program i povećanje broja aktivnih vojnika na skoro pola milijuna.

Nedavno je objavljeno kako Poljska razmatra zatražiti francuski nuklearni štit jer nema vlastiti nuklearni arsenal, što je ključna slabost u odnosu na Rusiju.

Poljski premijer Donald Tusk snažno podupire ubrzanu modernizaciju vojske.

U posljednjem obraćanju parlamentu rekao je da je Poljska trenutno najbliže otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata. Među ostalim je rekao kako će svaki odrasli muškarac morati proći vojnu obuku.

"Poljska se mora pripremiti za različite scenarije. Naša vojska mora biti sposobna odbiti svaku prijetnju."