S ponistre se vidi najveći nosač aviona na svijetu: "Ruje po kanalu ovdje. Dva mjeseca ne bude ribe"

Najveći ratni brod kao najveća atrakcija u Splitu. Ponovno je stigao američki nosač aviona Gerald Ford, kapaciteta 75 aviona s pet tisuća članova posade.

Za uhvatiti dobar kadar penjalo se i po najvišim stijenama. A dah oduzima pogled sa splitske rive.

"Da vam kažem da mi je ovo unuk iz Londona naručio da mu snimim i da mu pošaljem. Tako da upravo to radim, a prizor je fantastičan, ali zapravo malo i zastrašujući", govori Jasna.

Dug 333 metra, visok 76, brod šeste flote američke ratne mornarice u Splitu je stigao u sklopu redovitog posjeta lukama Sredozemlja. Ali ovaj put bez medija.

"Ne mo'š mu prići, on je zaštićen ko lički medo", žali se prolaznik u Splitu.

"Ruje po kanalu ovdje, jer mi je prijatelj ribar i zadnji put kad je bio, dva miseca nije bilo ribe. I to je svaki put tako kad su ti jači, lipi brodovi", žali se Vesna iz Splita.

Kako izgleda zaštita Geralda Forda, zašto se upravo sada našao u Splitu te što Splićani i njihovi posjetitelji kažu o nosaču aviona, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.