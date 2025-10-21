Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
FINANCIRA EU 85 POSTO

Za dvije godine lakše s aviona na otoke: Grade se nova pristaništa za katamarane

Piše Ivan Kaštelan/Nova TV, 21. listopada 2025. @ 18:17 komentari
Iz Zračne luke Split direktno prema otocima - 3
Iz Zračne luke Split direktno prema otocima - 3 Foto: DNEVNIK.hr
Počeli su radovi na projektu koji će omogućiti većem broju putnika da direktno iz Zračne luke u Splitu nastave putovanje prema otocima.
Najčitanije
  1. Prometna nesreća kod Velikog Trgovišća - 1 4
    OČEVID U TIJEKU

    FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
  2. Ilustracija
    ISTRAGA U TIJEKU

    Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
  3. Ilustracija
    DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

    Ovo je prosječna hrvatska plaća: Imate li vi toliko?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Rastuća prijetnja u digitalnom svijetu: Kako se hrvatske organizacije mogu pripremiti za nove oblike kibernetičkih napada i zaštititi svoje poslovanje
Pokrovitelj A1 HRVATSKA
Rastuća prijetnja u digitalnom svijetu: Kako se hrvatske organizacije mogu pripremiti za nove oblike kibernetičkih napada i zaštititi svoje poslovanje
Grade se pristaništa za katamarane u Resnik-Divuljama za brži protok putnika s aviona na otoke
FINANCIRA EU 85 POSTO
Za dvije godine lakše s aviona na otoke: Grade se nova pristaništa za katamarane
Ministarstvo obrazložilo odluku o radu prodajnih objekata za Svi svete
1. studenoga
Ministarstvo objavilo koji objekti smiju prodavati na blagdan Svih svetih: Upozorili na inspekcijski nadzor
U zagrebačkom Blatu gradit će se Nacionalna dječja bolnica
Bolnica u Blatu
Konačno potpisan ugovor! Ovaj projekt čeka se već 40 godina, a težak je 237 milijuna eura: Evo što će se napraviti u prvoj fazi
Hanfa o slučaju Dalić: Postupit ćemo u skladu sa zakonskim ovlastima
predsjednica Uprave
Hanfa reagirala nakon što je Dalić nezakonito kupila dionice Podravke: "Uzet ćemo u obzir..."
Sastali se Anušić i mađarski ministar obrane u Zagrebu: "Najvažniji zadatak nam je zaštita zračnog prostora Hrvatske"
vojna suradnja
Sastali se Anušić i mađarski ministar obrane u Zagrebu: "Najvažniji zadatak nam je zaštita zračnog prostora Hrvatske"
Teška prometna nesreća kod Velikog Trgovišća
OČEVID U TIJEKU
FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
U Karlovcu pronađena mrtva žena u stanu
ISTRAGA U TIJEKU
Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
Prosječna neto plaća 1.446 eura
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Ovo je prosječna hrvatska plaća: Imate li vi toliko?
Tvrdio da na posao putuje 350 kilometara pa uzimao lovu za putne troškove
Prijeti mu zatvor
S Krka godinama "putovao" u Zagreb na posao, plan mu je pokvario jedan čovjek
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
usred bijela dana
Užas u zagrebačkom autobusu! Perverznjak se samozadovoljavao pored putnice, ona sve snimila
Europski parlament usvojio nova pravila za vozačke dozvole
nova direktiva
Stižu nova pravila za vozačke dozvole: Pogledajte što se sve mijenja
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Teška prometna nesreća kod Velikog Trgovišća
OČEVID U TIJEKU
FOTO Teška prometna nesreća: Četvero je ozlijeđenih, morao sletjeti helikopter
Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
POŽAR LOKALIZIRAN
VIDEO Snažna eksplozija i dim: Buknuo ogroman požar u MOL-ovoj rafineriji
U Karlovcu pronađena mrtva žena u stanu
ISTRAGA U TIJEKU
Mrtva žena (33) pronađena u stanu u Karlovcu
show
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
Tko je sin Jadranke Sloković, Filip Glumac?
ovako izgleda
Tko je sin Jadranke Sloković? Krenuo je majčinim stopama, a evo i tko mu je otac
Sandi Pego oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na drustvenim mrezama
''nikad nisam nikog ugrozio''
Jedan od naših najuspješnijih influencera oglasio se nakon ozbiljnih prozivki na društvenim mrežama
zdravlje
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
Alarmantni rezultati nove studije
Znanstvenici su upravo povezali konzumaciju alkohola s još jednom vrstom raka!
BRCA testiranje: Može otkriti rak dojke u ranoj fazi koja se lakše liječi! Evo o kakvom je testiranju riječ, gdje se provodi i koja je cijena
mjesec borbe protiv raka dojke
BRCA testiranje: Može otkriti rak dojke u ranoj fazi koja se lakše liječi! Evo o kakvom je testiranju riječ, gdje se provodi i koja je cijena
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji odlazi na ekspediciju na Antarktiku kako bi dokazao teoriju! Vratio se pognute glave
Potpuni promašaj
Zagovornik teorije o ravnoj Zemlji otišao na Antarktiku kako bi dokazao svoju teoriju! Vratio se pognute glave
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Pokažite što znate!
Ovaj kviz ne testira samo pamćenje, već i vašu pamet!
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
Jao…
Isti tren požalili svoje odluke, ali društvene mreže nisu im dopustile da ih zaborave
tech
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Tragovi u tlu
Novo zastrašujuće otkriće geologa: Ovaj dvostruki potres mogao bi uzdrmati čitav sjevernoamerički kontinent
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Zahvaljujući misiji Chang'e 6
Kinezi su pronašli nešto neočekivano na tamnoj strani Mjeseca
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
Startaj Hrvatska
Slavonija dobiva novi zaštitni znak: Nutkat namaz s više od 70% lješnjaka osvojio police SPAR-a
sport
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
tri kluba prate situaciju
Vatreni mijenja klub poslije samo godinu dana: Žele ga klubovi iz liga petice
Pep Guardiola zabrinuo navijače uoči Lige prvaka: "Ne želim da Kovačić igra"
stišće kočnicu
Pep Guardiola zabrinuo navijače uoči Lige prvaka: "Ne želim da Kovačić igra"
tv
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ovo je ponuda kojoj nitko ne može odoljeti - osim njega
MasterChef: Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
ZA NAJHRABRIJE
Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
MasterChef: Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
STRES TEST
Žiri im to nikako nije mogao oprostiti! Ljutita Renata: "Nije fer!"
putovanja
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
Little paradise house
Mali raj usred Gorskog kotara: Kućica u kojoj se spajaju divljina i udobnost
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
Velebit Mountain Chalet Stars Peak
U srcu Velebita: Planinska kuća u kojoj se susreću svjetovi i nestaju brige
7 neodoljivih jela za koje nećete potrošiti previše truda, a niti vremena u kuhinji
Tjedni jelovnik
7 neodoljivih jela na koja nećete potrošiti previše truda, a ni vremena u kuhinji
novac
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
destination by hyatt
Opatija dobiva novi luksuzni hotel. Vlasnici su poduzetnički trio iz Hrvatske i Slovenije
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
LOŠI SPORAZUMI
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
lifestyle
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Nizozemka Marjolein Jonker živi u kući od 24 kvadrata
Ima baš sve
Sretan život u maloj kući: Nizozemka ne bi mijenjala svoja 24 kvadrata ni za što, bit će vam jasno zašto
Pletena haljine za jesen i zimu 2025.
Od 18 eura
Topla je, udobna i svima dobro stoji: Pronašli smo 15 modela najpopularnije haljine za jesen i zimu
sve
Deta Hedman odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Skandal na turniru
Odbila nastupiti u četvrtfinalu: "Neću igrati protiv muškarca u ženskom tijelu"
Kviz o 90-ima
Zabavite se
Ovo je kviz opće kulture: 13 pitanja koja otkrivaju koliko dobro poznajte 90-e
Matt LeBlanc snimljen u rijetkom izlasku u javnost
jako se promijenio
Znate li tko je na fotki? Nekad zgodnog glumca danas bi mnogi teško prepoznali
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene