Za dvije godine lakše s aviona na otoke: Grade se nova pristaništa za katamarane

Radovi vrijedni 3 milijuna 400 tisuća eura financirani su 85 posto sredstvima iz Europske unije, a ostatak novca osiguralo je resorno ministarstvo.
Iz Zračne luke Split direktno prema otocima
"Bitno je naglasiti da će ovaj gat doprinijeti puno bržem protoku putnika posebno ako znamo da se u vršnim opterećenjima i zračnoj luci u sat vremena prođe više od dvije tisuće putnika", kaže Josip Čorić, direktor Zračne luke Split.
"Naš odjel za pomorstvo i turizam već sada radi u realiziaciji kratkih otvorenih shuttle buseva koji bi od arodroma do tog pristaništa prevozili turiste", najavio je Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski.
