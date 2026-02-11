FOTO Policija zaustavila muškarca na ulici pa pronašla drogu: Imao je 24 paketa, pištolj, vage...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje da je proizvodio i prodavao droge.

Sumnja se da je, na zasad neutvrđen način, radi daljnje preprodaje nabavio veće količine tinkture konoplje tipa droga i droge kokain. Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na zagrebačkom Črnomercu, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao.

Zagrebačka policija pronašla drogu - 1 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Muškarca je policija zbog sumnje na kriminal prišla u ponedjeljak ujutro, na ulici ispred njegova stana. Za vrijeme provjere identiteta, muškarac je policijskim službenicima dragovoljno predao ukupno 24 paketa ispunjenih drogom kokain ukupne mase 19,2 grama.

Zagrebačka policija pronašla drogu - 2 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Istoga je dana policija pretražila njegov stan i druge prostorija u kojima boravi i kojima se koristi. U njima su pronašli:

dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 1089 grama

jednu tinkturu konoplje tipa droga ukupne mase 10 ml

jedan pištolj marke Crvena zastava s pripadajućim spremnikom te jednom kutijom sa 25 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm

s pripadajućim spremnikom te jednom kutijom sa 25 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge te

dvije digitalne vage

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen mu je istražni zatvor, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu.

Zagrebačka policija pronašla drogu - 3 Foto: Policijska uprava zagrebačka

Ujedno, zbog počinjenog prekršaja iz članka 11. stavka 4. i članka 30. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 47-godišnjaka je nadležnom sudu podnijet optužni prijedlog.