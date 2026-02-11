FOTO Policija zaustavila muškarca na ulici pa pronašla drogu: Imao je 24 paketa, pištolj, vage...

Sumnja se da je, na zasad neutvrđen način, radi daljnje preprodaje nabavio veće količine tinkture konoplje tipa droga i droge kokain. Drogu je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu na zagrebačkom Črnomercu, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao.
Muškarca je policija zbog sumnje na kriminal prišla u ponedjeljak ujutro, na ulici ispred njegova stana. Za vrijeme provjere identiteta, muškarac je policijskim službenicima dragovoljno predao ukupno 24 paketa ispunjenih drogom kokain ukupne mase 19,2 grama.
Istoga je dana policija pretražila njegov stan i druge prostorija u kojima boravi i kojima se koristi. U njima su pronašli:
dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 1089 grama
jednu tinkturu konoplje tipa droga ukupne mase 10 ml
jedan pištolj marke Crvena zastava s pripadajućim spremnikom te jednom kutijom sa 25 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm
novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge te
dvije digitalne vage
Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu određen mu je istražni zatvor, nakon čega je predan u zatvor u Zagrebu.