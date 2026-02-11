VIDEO Tučnjava u parlamentu: Oproba se pobunila zbog kontroverznog tužitelja, izbio nered

Zastupnici u turskom parlamentu sukobili su se zbog imenovanja novog ministra pravosuđa.

Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti Akina Gurleka u polaganju zakletve jer kontroverznog državnog tužitelja iz Istanbula optužuju za podizanje politički motiviranih optužnica, izvijestio je Dnevnik Nove TV.

Tučnjava u turskom parlamentu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Naime, prošle je godine gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, kojeg se smatra glavnim rivalom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu na sljedećim izborima, uhićen i suspendiran s dužnosti. Turske vlasti tvrde da je pravosuđe neovisno.