VIDEO Tučnjava u parlamentu: Oproba se pobunila zbog kontroverznog tužitelja, izbio nered

Zastupnici u turskom parlamentu sukobili su se zbog imenovanja novog ministra pravosuđa. Oporbeni zastupnici pokušali su spriječiti Akina Gurleka u polaganju zakletve jer kontroverznog državnog tužitelja iz Istanbula optužuju za podizanje politički motiviranih optužnica, izvijestio je Dnevnik Nove TV. Naime, prošle je godine gradonačelnik Istanbula Ekrem İmamoğlu, kojeg se smatra glavnim rivalom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu na sljedećim izborima, uhićen i suspendiran s dužnosti. Turske vlasti tvrde da je pravosuđe neovisno.