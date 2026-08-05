FOTO GALERIJA Pogledajte prizore iz Knina

Tradicionalnom budnicom ulicama grada, u Kninu je u srijedu ujutro počela proslava 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije (VRO) Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, tijekom dana posjetitelji će moći uživati u bogatom programu.

Kuće i zgrade u Kninu ukrašene su brojnim hrvatskim zastavama. Već od 6 sati u grad dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća.

Galerija 10 10 10 10

Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma.