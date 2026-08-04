Zbog visokih temperatura propisane zabrane: "Kazne su do 19.900 eura ili 60 dana zatvora"

Četiri kanadera gasila su požar u Zadru. Uzrok i krivci i dalje se utvrđuju. Sumnja se na ljudski nemar.

"Policijska uprava provodi izvide. Ja se nadam da ukoliko se radi o namjerno izazvanim da će se naći počinitelj", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Nemar je glavni krivac požara i na kontinentu. Baš zbog na snazi je zabrana paljenja vatre.

Vatrogasci - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"U ovom trenutku zabrana znači za vatrogastvo jako puno jer moramo građane upozoriti da zabrana paljenj vatre na otvorenom prostoru prelazi iz prekršajnog u kaznene odredbe", poručio je vatrogasni zapovjednik Goran Franković.

Goran Franković Foto: Dnevnik Nove TV

Kazne nikako nisu zanemarive.

"Od 1990 do 19.900 eura ili druga mogućnost 60 dana zatvora, to je veliki teret na naše građane i zato moraju biti oprezni", dodao je Franković.

Ministar Božinović pozdravlja odluke lokalne i regionalne samouprave.

"Odluke su utemeljene na zakonu, a usmjerene su na nešto što se pokazalo u praksi vrlo čest uzrok požara a to je neodgovorno paljenje korova, izazivanje vatre na otvorenim prostorima."

U karlovačkoj županiji do kraja rujna izričita je zabrana paljenja vatre i to na poljoprivrenim zemljištima, na zemljištima u blizini šuma, u šumama, šumskim putevima, na odlagalištima otpada u gradskim parkovima, odnosno na otvorenom teritoriju bez nadzora.

Vatrogasci - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Požar - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Mnogi će pitati smiju li upaliti roštilj u svom dvorištu. Da, vatra u kontroliranm uvjetima u ložištu nije požar. Međutim, vatra koja je na otvorenom području početak je požara i za 15 minuta može nastati velika tragedija", objasnio je Franković.

I oni koji primijete požar, a ne reagiraju, također će snositi kaznenu odgovornost ovakvim odlukama.