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Prizor koji je ušao u povijest: Ovako se hrvatska zastava zavijorila nad Kninom prije 31 godinu

PišeHina, 05. kolovoza 2026. @ 07:04 komentari
Zastave na Kninskoj tvrđavi
Zastave na Kninskoj tvrđavi Foto: Duje Klaric/Cropix
Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu.
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