FOTO Spašeni magarci! "Ostavljeni su na otoku gdje nema hlada, pitke vode ni hrane"

Općina Murter-Kornati objavila je da su spašeni magarci s nenaseljenog otočića Kurba Mala.

Kažu, reagirali su odmah nakon prijave o sumnji na zanemarivanje životinja. Djelatnici komunalnog redarstva su u utorak, u suradnji s Udrugom za zaštitu i očuvanje tradicije "Poprug" iz Sukošana i Javnom ustanovom Nacionalni park Kornati, uspješno organizirali premještanje životinja na sigurniju lokaciju.

Magarci na otočiću Kurba Mala - 2 Foto: Općina Murter-Kornati

Odmah su se našli i ljudi koji će zbrinuti magarce - kako je objavila Općina, OPG Piškera preuzeo je brigu o njima i pružio im novi dom na otoku Piškeri, gdje će imati odgovarajuću skrb, vodu i hranu.

Magarci na otočiću Kurba Mala - 3 Foto: Općina Murter-Kornati

Iz Udruge Prijatelji životinja objavili su da se još prije šest godina saznalo o također dva napuštena magarca na otočiću.

"Unatoč (i) našim opetovanim prijavama komunalnom redarstvu i pokušajima spašavanja, slučaj nije bio riješen godinama. Zahvaljujući upornosti nekolicine građana, javljeno nam je da su magarci napokon prebačeni na siguran smještaj", objavili su, uz zahvale svima koji su slali prijave i pomogli magarcima.

Te 2020. su na svojim stranicama objavili da je više turista i stanovnika nekoliko bližih otoka prijavilo da su magarci ostavljeni na jednom od najsurovijih otoka na Kornatima, gdje nema hlada, pitke vode ni hrane.

Mještanin Murtera koji im se javio opisao je da je otok jako nepristupačan za dolazak bilo kojim drugim plovilom osim posebne brodice s rampom koju posjeduje Nacionalni park Kornati, da nema pristaništa gdje se može privezati brod pa je najvjerojatnije da je magarce netko bacio u vodu te su oni doplivali do otoka.

Ti su magarci, sudeći po objavi, tad spašeni, a sličan slučaj ponovio se i ove godine.